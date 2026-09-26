Новый глава FIDE рассказал, как будет решать вопрос с отстранением ФШР

Вопрос с отстранением Федерации шахмат России новый президент Международной шахматной федерации Тимур Турлов намерен решать строго в рамках международного права.

«В полном соответствии с международным правом», — ответил Турлов на вопрос о дальнейших действиях FIDE в отношении российской организации. Приводит его слова ТАСС.

Новый руководитель федерации также пообещал работать над преодолением разногласий внутри шахматного мира.

«Я приложу все усилия, чтобы объединить сообщество», — подчеркнул он.

По словам Турлова, FIDE должна служить всем входящим в неё национальным федерациям, уважительно относиться к каждой из них и поддерживать диалог. Он выразил надежду, что такой подход поможет достичь согласия даже по самым сложным вопросам.

38-летнего Турлова избрали главой FIDE 26 сентября на Генеральной ассамблее в Самарканде. Во втором туре представитель Казахстана получил 110 голосов, а его соперник Вадим Розенштейн — 85. Турлов стал самым молодым президентом организации в её истории. На этом посту он сменил россиянина Аркадия Дворковича, который возглавлял FIDE с 2018 года и отработал два срока.

В июне Совет FIDE приостановил членство Федерации шахмат России. Решение последовало после вердикта Спортивного арбитражного суда, потребовавшего от ФШР прекратить деятельность в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.