Мат вне доски: Российских шахматистов не пустили на Всемирную олимпиаду

Российские мужская и женская сборные не выступят на Всемирной шахматной олимпиаде 2026 года в Самарканде (Узбекистан). Решение принял совет Международной шахматной федерации (FIDE), сообщил исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШ) Александр Ткачёв.

«Наших сборных не будет на Всемирной шахматной олимпиаде», — подтвердил он ТАСС.

По словам Ткачёва, вопрос рассматривался по инициативе временно исполняющего обязанности президента FIDE Вишванатана Ананда.

Представитель ФШР раскритиковал итог голосования. Он заявил, что часть членов совета выступала за то, чтобы отделить спорт от политических разногласий, однако сторонников противоположной позиции оказалось больше.

46-я Всемирная шахматная олимпиада пройдёт с 15 по 27 сентября в Самарканде. При этом ограничения в отношении российской федерации не означают полного запрета на международные турниры для отдельных спортсменов — они могут выступать на условиях, установленных FIDE.

Ранее в Госдуме назвали приостановку членства Федерации шахмат России в FIDE политически мотивированным решением. Депутаты подчеркнули высокий уровень российских шахматистов и поддержали включение крымских отделений в ФШР, выразив уверенность, что со временем ограничения будут сняты.