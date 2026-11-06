Украинская военнослужащая решила совместить службу в армии с карьерой телевизионного повара, однако теперь ей грозит уголовное наказание. Старший лейтенант ВСУ, официально находившаяся на стационарном лечении, несколько месяцев участвовала в съёмках популярного кулинарного шоу «МастерШеф». Всё это время командование продолжало начислять ей зарплату и положенные надбавки. В результате, по версии следствия, государство потеряло почти 250 тысяч гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По данным правоохранителей, с апреля по август 2025 года женщина числилась пациенткой одного из военных госпиталей. На самом деле большую часть этого времени она проводила далеко от больничной палаты. Офицер путешествовала между Киевом, Харьковом и Одесской областью, занималась личными делами и участвовала в съёмках телевизионного проекта.

Командование воинской части при этом оставалось уверено, что подчинённая проходит лечение. Ей продолжали перечислять денежное довольствие, премии и другие выплаты, предусмотренные для военнослужащих. Общую сумму предполагаемого ущерба следователи оценили почти в четверть миллиона гривен.

Как выяснили украинские журналисты, речь может идти о 27-летней Виктории Кузнецовой из Коломыи, участнице 16-го сезона «МастерШефа». Ранее она служила штурманом транспортной авиационной эскадрильи ВСУ. На официальном сайте телеканала СТБ девушку представляли как бывшую военнослужащую, мечтавшую открыть собственную пекарню. В кулинарном реалити Кузнецова сумела пройти практически до финала, покинув проект всего за шаг до решающего выпуска.

Однако кулинарная карьера обернулась проблемами с законом. 6 ноября ГБР официально объявило о подозрении в уклонении от военной службы путём обмана и мошенничестве в условиях военного положения. При этом следователи проверяют, могла ли военнослужащая действовать не одна.

Особое внимание правоохранители уделяют сотрудникам медицинского учреждения. Следствие выясняет, не помогали ли они оформлять документы о стационарном лечении без фактического пребывания пациентки в госпитале. Если подобная схема подтвердится, число фигурантов дела может увеличиться. Пока расследование продолжается, а виновность женщины судом не установлена.

Любопытно, что эта история началась задолго до официального объявления подозрения. Ещё в марте Life.ru рассказывал, как украинские следователи заинтересовались участницей «МастерШефа», которая совмещала телевизионные съёмки с больничным. Тогда из судебных документов стало известно, что старший лейтенант транспортной эскадрильи якобы находилась в нейрохирургическом отделении с 14 апреля по 16 августа 2025 года. Однако, по версии следствия, с 22 апреля по 11 августа она фактически участвовала в съёмках в Киеве и Киевской области.

Чтобы восстановить передвижения женщины, сотрудники ГБР обратились в Печерский районный суд Киева. Суд разрешил им получить данные мобильного оператора, включая сведения о звонках, геолокации телефона, базовых станциях и движении средств по счёту. На тот момент речь шла лишь о расследовании возможного уклонения от службы, теперь же к первоначальным претензиям добавилось обвинение в мошенничестве.

Причём в тот же день украинское ГБР рассказало ещё об одном похожем случае. Военнослужащий-пулемётчик одной из частей по версии следствия, полгода не возвращался на службу, прикрываясь фиктивными медицинскими справками. Всё это время мужчина оставался дома и продолжал получать выплаты, общая сумма которых превысила 440 тысяч гривен. Позднее он частично возместил ущерб и вернулся в армию, но расследование продолжилось. Теперь обвинительный акт передан в суд, бывшему военнослужащему грозит до десяти лет лишения свободы. Таким образом, дело участницы «МастерШефа» оказалось не единственным расследованием предполагаемого использования фиктивного лечения ради сохранения армейских выплат.