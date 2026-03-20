Лётчице ВСУ грозит до 10 лет тюрьмы за съёмку в шоу во время больничного
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Вiктория Кузнецова
Старший лейтенант транспортной эскадрильи Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виктория Кузнецова оказалась под следствием из-за уклонения от службы. Утверждается, что формально она проходила лечение в нейрохирургическом отделении, однако фактически в этот период находилась в Киеве, где участвовала в съёмках телешоу «МастерШеф». Об этом говорится в постановлении Печёрского районного суда Киева.
Правоохранители полагают, что госпитализация была организована с помощью третьих лиц, чтобы избежать выполнения служебных обязанностей. Во время больничного военнослужащая продолжала получать денежное довольствие, премию и надбавку за особенности службы за май–август 2025 года.
Досудебное расследование ведётся по части 4 статьи 409 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до десяти лет лишения свободы за уклонение от военной службы через самоувечье или другие способы. В постановлении не упоминается имя осуждённой. По данным Hromadske, речь идёт о Виктории Кузнецовой — участнице 16 сезона «МастерШеф» родом из Коломыи. В самом шоу её называли бывшей военной.
