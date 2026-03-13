Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 03:09

Пленный раскрыл, сколько платят кубинским женщинам в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Иностранные наёмники из Кубы, включая женщин, воюют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области, а их месячный гонорар составляет $5 тыс. Об этом ТАСС сообщил пленный украинский военнослужащий Николай Журба.

«Да, были (иностранные наёмники. — Прим. Life.ru). <…> Знаю, что у нас на позициях, где я стоял, передо мной стояли кубинцы, там и женщины были. <...> Допустим месяц прослужили на позициях, они возвращались, и им были очень большие привилегии. Пограничники говорили, что им платили по $5 тыс. в месяц», — рассказал пленный.

Журба добровольно сдался в плен российским военным. Его показания — очередное подтверждение того, что Киев использует наёмников из других стран, обещая им не только деньги, но и социальные блага. Сама практика вербовки иностранцев, включая граждан Кубы, неоднократно критиковалась международными организациями. Однако, судя по всему, это не останавливает украинские власти.

Украинец рассказал, как пошёл за водкой и попал на фронт
Украинец рассказал, как пошёл за водкой и попал на фронт

Ранее Мосгорсуд заочно назначил пожизненное заключение шести украинским военнослужащим, признанным виновными в жестокой расправе над российскими пленными. Суд установил, что с марта по май 2022 года обвиняемые совершали ряд жестоких преступлений против российских военнопленных. Приговорённые — Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артём Субачев, а также Андрей и Сергей Янголенко. Они проведут первые семь лет в тюремном заключении, а затем будут переведены в колонию особого режима для отбывания остальной части пожизненного срока. В настоящее время все осужденные заочно арестованы и находятся в розыске.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar