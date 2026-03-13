Иностранные наёмники из Кубы, включая женщин, воюют на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Сумской области, а их месячный гонорар составляет $5 тыс. Об этом ТАСС сообщил пленный украинский военнослужащий Николай Журба.

«Да, были (иностранные наёмники. — Прим. Life.ru). <…> Знаю, что у нас на позициях, где я стоял, передо мной стояли кубинцы, там и женщины были. <...> Допустим месяц прослужили на позициях, они возвращались, и им были очень большие привилегии. Пограничники говорили, что им платили по $5 тыс. в месяц», — рассказал пленный.

Журба добровольно сдался в плен российским военным. Его показания — очередное подтверждение того, что Киев использует наёмников из других стран, обещая им не только деньги, но и социальные блага. Сама практика вербовки иностранцев, включая граждан Кубы, неоднократно критиковалась международными организациями. Однако, судя по всему, это не останавливает украинские власти.

Ранее Мосгорсуд заочно назначил пожизненное заключение шести украинским военнослужащим, признанным виновными в жестокой расправе над российскими пленными. Суд установил, что с марта по май 2022 года обвиняемые совершали ряд жестоких преступлений против российских военнопленных. Приговорённые — Сергей Величко, Константин Немичев, Виталий Посохов, Артём Субачев, а также Андрей и Сергей Янголенко. Они проведут первые семь лет в тюремном заключении, а затем будут переведены в колонию особого режима для отбывания остальной части пожизненного срока. В настоящее время все осужденные заочно арестованы и находятся в розыске.