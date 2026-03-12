Украинец рассказал, как пошёл за водкой и попал на фронт

Военнопленный Дмитрий Оболоник, служивший в 32-й бригаде ВСУ, рассказал о методах украинской мобилизации и отношении к здоровью призывников. По словам Оболоника, его забрали прямо на улице.

«Вышел в ларёк, шёл 100 граммов выпить — выпил 100 граммов. Приехали на машине ТЦК, погрузили, купили бутылку водки, перевезли в Широковский военкомат, пока мы ехали, я водку с горла «шандарахнул», — рассказал пленный.

На медкомиссии он пытался объяснить врачам, что у него серьёзные проблемы со здоровьем: больная спина, хронический гастрит, четыре сотрясения мозга и гепатит С. Однако заключение военно-врачебной комиссии (ВЛК) гласило: «полностью везде здоров».

Оболоник также признался, что обучение в учебке было слабым и не сделало из него «супербойца».

«Вообще, даже не понимаю, почему меня забрали в эту армию. Весь сломанный, переломанный. Хребет, рёбра», — добавил он.

При этом отношение российских военных в плену он оценил как человеческое, сравнив условия украинскими: покормили, чаем напоили, спать положили. Все поступили «по-людски, по-человечески».

Ранее стало известно о побеге более 40 бойцов ВСУ из учебного центра. Речь идёт о группе военнослужащих, проходивших подготовку перед переброской в зону боевых действий.