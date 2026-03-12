Владимир Путин
12 марта, 05:48

Более 40 бойцов ВСУ сбежали из учебного центра перед отправкой на фронт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Перед отправкой в Сумскую область более 40 бойцов 71-й отдельной бригады ВСУ покинули учебный центр в Черновцах. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область», — отметил источник агентства.

По информации источника, речь идёт о группе военнослужащих, проходивших подготовку перед переброской в зону боевых действий.

Элитный «полк рейнджеров» ВСУ перебросили под Волчанск из-за массовых потерь

Ранее сообщалось, что военнослужащий 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ открыл огонь по своим сослуживцам в селе Белый Колодезь Харьковской области. Мать одного из погибших рассказала, что солдат был убит пьяным военнослужащим бригады, а его сын, Черненко, был похоронен только недавно в Черкассах.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
