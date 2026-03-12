Российские подразделения продолжают успешно продвигаться в направлении Доброполья — важного логистического центра украинских войск в ДНР. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС «Вести» заявил глава республики Денис Пушилин.

«Наши подразделения продвигаются в направлении Доброполья. <...> Уже не за горами, когда будет стоять предметно вопрос о его освобождении, конкретно данного населенного пункта», — сказал Пушилин.

Глава региона подчеркнул, что Доброполье давно используется ВСУ как один из ключевых логистических центров.

«Конечно, это будет по противнику очень серьёзным ударом, как только наши подразделения освободят данный населенный пункт», — заключил руководитель ДНР.

По данным военных экспертов, наступление на Доброполье развивается после освобождения Красноармейска и Димитрова. Сейчас ожесточённые бои идут в районе Белицкого и Нового Донбасса. Взятие города позволит российским войскам выйти в тыл славянско-краматорской агломерации и создать угрозу окружения украинской группировки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предрёк конец «заукраинскому безумству» Запада. Он сравнил ситуацию с другими историческими конфликтами и подчеркнул, что впереди — более серьёзные глобальные вызовы.