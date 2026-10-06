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Опубликовано 6 октября, 10:38

Доплата к зарплате: Мурашко назвал размеры социальных выплат сельским медикам

Мурашко: Сельские врачи получают соцвыплату 50 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Terelyuk

Врачи первичного звена в сельской местности продолжают получать социальные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а медицинские сёстры — до 30 тысяч. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Приморский край.

«Врачи продолжают получать у нас социальные выплаты, 50 тысяч рублей на селе врач первичного звена получает, и медицинские сестры — до 30 тысяч рублей», — сказал министр журналистам.

По информации Социального фонда России, размер специальной ежемесячной выплаты зависит от категории сотрудника, вида медицинской организации и численности населения. Для её получения отдельное заявление не требуется: необходимые сведения передаёт работодатель.

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Напомним, в марте 2024 года правительство повысило специальные социальные выплаты медикам в малых городах и сёлах. В населённых пунктах с численностью менее 50 тысяч жителей максимальные суммы составили 50 тысяч рублей для врачей и 30 тысяч — для среднего медицинского персонала. Эти средства предоставляются дополнительно к зарплате.

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Александра Вишнякова
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