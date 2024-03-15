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15 марта, 12:15

В России повысили спецвыплаты медикам в малых городах и сёлах

Мишустин: Спецвыплаты для медиков в небольших населённых пунктах повышены

Правительство России повысило специальные выплаты медикам, работающим в небольших населённых пунктах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Мы по поручению президента повысили специальные социальные выплаты медицинским работникам. Они предоставляются дополнительно к зарплате с прошлого года", — заявил глава правительства.

Так, для врачей, работающих в населённых пунктах с населением меньше 50 тысяч человек, максимальный размер выплат вырастет до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 30 тысяч. В населённых пунктах, где проживает от 50 до 100 тысяч человек, эти суммы составят до 29 тысяч и 13 тысяч соответственно. Мишустин пояснил, что средства начисляются с 1 марта, то есть получить их медики смогут уже в апреле. Данные меры затронут более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник.

Премьер добавил, что врачи, медсёстры и другие специалисты помогают россиянам сохранять здоровье, их труд заслуживает искреннего уважения и важно, чтобы они получили все положенные средства в полном объёме и своевременно.

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая в Москве на Форуме будущих технологий, объявил о дополнительных выплатах для медиков в малых городах, райцентрах и сёлах. Как подчеркнул глава государства, в городах, где живёт от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населённых пунктах, где меньше 50 тысяч жителей, выплаты будут ещё выше.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Никита Никонов
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