Стало известно, сколько медиков получат дополнительные выплаты

Новые выплаты для медиков в небольших регионах, которые анонсировал президент России Владимир Путин, коснутся более 200 тысяч сотрудников. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина.

"С 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинским работникам медорганизаций и их структурных подразделений. <…> Эти меры затронут более 200 тысяч медработников. <…> Постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства, выплаты за март будут произведены в апреле", — сказала она.