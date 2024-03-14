Стало известно, сколько медиков получат дополнительные выплаты
Голикова: Новые выплаты для медиков коснутся более 200 тысяч специалистов
Новые выплаты для медиков в небольших регионах, которые анонсировал президент России Владимир Путин, коснутся более 200 тысяч сотрудников. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина.
"С 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинским работникам медорганизаций и их структурных подразделений. <…> Эти меры затронут более 200 тысяч медработников. <…> Постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства, выплаты за март будут произведены в апреле", — сказала она.
Ранее Путин, выступая в Москве на Форуме будущих технологий, объявил о дополнительных выплатах для медиков в малых городах, райцентрах и сёлах. Как подчеркнул глава государства, в городах, где живёт от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населённых пунктах, где меньше 50 тысяч жителей, выплаты будут ещё выше.
Shutterstock / FOTODOM