Регион

Уведомления отключены

14 марта, 15:01

Стало известно, сколько медиков получат дополнительные выплаты

Голикова: Новые выплаты для медиков коснутся более 200 тысяч специалистов

Новые выплаты для медиков в небольших регионах, которые анонсировал президент России Владимир Путин, коснутся более 200 тысяч сотрудников. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами кабмина.

"С 1 марта 2024 года будут произведены начисления выплат медицинским работникам медорганизаций и их структурных подразделений. <…> Эти меры затронут более 200 тысяч медработников. <…> Постановление будет завтра рассмотрено на заседании правительства, выплаты за март будут произведены в апреле", — сказала она.

Ранее Путин, выступая в Москве на Форуме будущих технологий, объявил о дополнительных выплатах для медиков в малых городах, райцентрах и сёлах. Как подчеркнул глава государства, в городах, где живёт от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал — 13 тысяч. А в населённых пунктах, где меньше 50 тысяч жителей, выплаты будут ещё выше.

С 2025 года в России будут начислять зарплату медработников по-новому
С 2025 года в России будут начислять зарплату медработников по-новому
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Татьяна Голикова
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров