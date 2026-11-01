Отказ от российского газа, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, обернулся для Европы последствиями не только в промышленности, но и на улицах. Так спецпредставитель президента России прокомментировал в соцсети X сообщения о разграблении магазинов во Франкфурте-на-Майне.

«Как и ожидалось, высокие цены ЕС на энергоносители из-за безответственного отказа от российского газа означают деиндустриализацию, беспорядки и мародерство», — написал он.

Дмитриев также раскритиковал миграционную политику европейских властей и их нежелание пересматривать прежние решения. Связь этих факторов с погромами он представил как собственную оценку происходящего.

Поводом для публикации стали события вечера 31 октября. После преимущественно мирной молодёжной демонстрации во Франкфурте группы погромщиков начали разбивать витрины и грабить магазины.

В тот день акции прошли в 34 городах Германии. Среди требований участников были реформа образования, меры против роста стоимости жизни и отказ от возвращения обязательной военной службы. Для участия зарегистрировались 184,4 тысячи человек — это число заявок, а не подтверждённая посещаемость. Организаторы подчёркивали мирный и надпартийный характер демонстраций.

Рост стоимости энергии остаётся одной из обсуждаемых экономических проблем Европы. Как сообщал Life.ru 31 октября, средняя биржевая цена газа по итогам октября достигла тысячи долларов за тысячу кубометров. Согласно приведённым в публикации подсчётам на основе данных ICE, это в 2,6 раза выше показателя годом ранее и максимум с конца 2022 года.