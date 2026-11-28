Владельцы iPhone с устаревшими версиями iOS рискуют лишиться личных данных из-за хакерских атак. Об угрозе массовых взломов предупредил основатель Telegram Павел Дуров*, сообщивший о рассылке уведомлений пользователям мессенджера.

По словам предпринимателя, злоумышленники способны получить доступ к устройству даже без установки подозрительных приложений. В некоторых случаях для атаки достаточно посещения вредоносного сайта.

«Пользователей iPhone взламывают в массовом масштабе. Если ваша iOS хотя бы немного устарела, все ваши данные под угрозой», — написал Дуров* в соцсети X.

Основатель Telegram также опубликовал скриншот предупреждения, которое мессенджер направляет владельцам смартфонов со старыми версиями операционной системы. В нём говорится, что обнаруженные уязвимости могут поставить под угрозу как личную информацию, так и учётные записи.

Пользователям рекомендуют как можно скорее установить доступные обновления iOS. Проверить их наличие можно в настройках iPhone, открыв раздел «Основные» и выбрав пункт «Обновление ПО».

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении опасной уязвимости в Telegram для Android. Специалисты выяснили, что новая функция интерактивных виджетов позволяла обходить защитные ограничения мессенджера и запускать посторонний код на смартфоне. Исследователи продемонстрировали проблему, заставив устройство самостоятельно открыть калькулятор через сообщение бота. Уязвимость устранили в свежей версии Telegram, поэтому пользователям рекомендовали обновить приложение.

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