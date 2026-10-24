Перегрев, замедление, разрядка: Названы маркеры взлома смартфона и компьютера

Неожиданные уведомления о входе в аккаунт, запросы на смену пароля и подтверждение чужих операций могут сигнализировать о взломе, рассказал эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян. По его словам, насторожить должны также изменения в работе самого устройства: перегрев, замедление и быстрая разрядка без привычной нагрузки.

Причиной повышенного расхода заряда может оказаться вредоносная программа или майнер, работающий в фоновом режиме. Другие тревожные признаки — незнакомые приложения и ярлыки, всплывающие окна, а также самостоятельное включение ранее отключённых Wi-Fi или Bluetooth, пояснил собеседник газеты «Известия».

При подозрении на проникновение специалист рекомендовал сначала отключить гаджет от интернета, затем провести полную антивирусную проверку и удалить обнаруженные угрозы. Если неполадки сохраняются, может потребоваться сброс до заводских настроек. После этого необходимо сменить пароли, проверить историю активности и при необходимости завершить сеансы на всех устройствах.

Чтобы снизить последствия возможной атаки, эксперт посоветовал подключить многофакторную аутентификацию и регулярно сохранять важные файлы отдельно от устройства. Фотографии, документы и контакты он рекомендовал раз в месяц копировать на внешний накопитель.