Не отвечайте, не сообщайте, не перезванивайте: Юрист назвала 7 правил против телефонных мошенников

Телефонные мошенники часто представляются сотрудниками правоохранительных органов, медицинских организаций, управляющих компаний и служб доставки. Они могут называть имя человека, его адрес и другие персональные данные, а затем требовать срочно выполнить определённые действия. О том, как не попасться на такую уловку, рассказала Life.ru адвокат, член Экспертного совета Адвокатской палаты Московской области, доцент кафедры права Московского педагогического государственного университета, секретарь Балашихинского отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Ольга Поликашина.

По словам юриста, злоумышленники звонят с неизвестных номеров и требуют срочно выполнить определённые действия. Например, они предлагают якобы заменить оборудование для домофона, при этом называют имя, адрес или другие личные данные человека. Практика показывает, что в таких случаях часто звонят мошенники.

Самый идеальный вариант — вообще не отвечать на неизвестные звонки. Однако этот вариант не всегда подходит, потому что с неизвестного номера могут звонить и по важному делу. Ольга Поликашина Адвокат, член Экспертного совета Адвокатской палаты Московской области, доцент кафедры права ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», секретарь Балашихинского отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук

Чтобы не попасться на уловку мошенников, юрист рекомендовала соблюдать семь правил.

1. Не вступать в долгий разговор. Если вы всё-таки ответили на звонок с неизвестного номера, не стоит продолжать длительные переговоры. Напор собеседника, агрессивность и срочные требования должны насторожить. В такой ситуации лучше прекратить разговор и самостоятельно связаться с организацией, от имени которой вам звонили. При этом нельзя перезванивать на тот же номер. Телефон необходимо найти на официальном сайте организации и использовать именно его.

2. Не сообщать личные данные и коды. Если разговор с мошенником уже состоялся, нельзя передавать данные паспорта, СНИЛС, банковских карт и другую личную информацию. Не следует включать демонстрацию экрана на смартфоне, переходить по ссылкам от звонящего или устанавливать по его просьбе программы и приложения. Особенно важно не сообщать коды из СМС. Повышенную бдительность стоит сохранять перед праздниками, когда активизируются мошенники, предлагающие услуги якобы от имени служб доставки.

3. Прекратить разговор и заблокировать номер. При поступлении подозрительного предложения нужно сразу завершить звонок. Если собеседник перезванивает, отвечать ему не стоит. Номер лучше заблокировать.

4. Сообщить о звонке оператору связи. Юрист советует обратиться к своему оператору и передать ему номер, с которого поступил подозрительный звонок. У операторов есть технические возможности для выявления и блокировки мошеннических номеров.

5. Не принимать решения под давлением. Какой бы неприятной ни была информация от собеседника, не нужно действовать под влиянием его требований. Лучше взять паузу и посоветоваться с близкими, родственниками или друзьями.

6. Если вы уже выполнили требования мошенников, срочно защитить свои аккаунты и деньги. В такой ситуации необходимо сменить пароль от «Госуслуг», заблокировать банковские карты и связаться с банком, подробно описав произошедшее и попросив отменить подозрительные транзакции. Если на телефон было установлено подозрительное приложение, особенно после перехода по ссылке от звонящего, его нужно удалить и отключить интернет.

7. Обратиться в правоохранительные органы. Следует сообщить о произошедшем, передать номер телефона, с которого поступил звонок, и написать заявление с просьбой возбудить уголовное дело.

«Будьте внимательны и бдительны, не поддавайтесь панике», — заключила юрист.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники рассылают россиянам поддельные письма якобы от государственных ведомств. В сообщениях злоумышленники размещают QR-коды для оплаты несуществующих почтовых услуг. Кроме того, они представляются сотрудниками ведомств и предупреждают о якобы предстоящей проверке, для которой требуется предоставить определённую информацию.