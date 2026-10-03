Адвокат объяснил, в каких случаях покупка чужого аккаунта может обернуться 10 годами тюрьмы

Покупка аккаунта в соцсети или мессенджере может обернуться потерей денег и юридическими проблемами. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Алексей Деркач.

По словам юриста, продажа профилей с чужими данными может повлечь административную ответственность. Если аккаунт был взломан или присвоен обманом, в зависимости от обстоятельств речь может идти и об уголовных статьях о неправомерном доступе к компьютерной информации и незаконном использовании персональных данных.

Даже после оплаты покупатель рискует лишиться доступа: бывший владелец может восстановить профиль через привязанный номер или почту, а администрация платформы — заблокировать его за нарушение правил. Вернуть деньги за такую сделку, по оценке адвоката, будет сложно. Деркач также предупреждает, что использование купленного профиля может создать дополнительные риски, если его применяли для мошенничества или других преступлений.

«В таком случае тень подозрения может пасть и на вас как на соучастника преступления. Это особенно актуально, если аккаунт применялся для обмана других людей или организации тяжких преступлений, включая терроризм и экстремизм. Наказание в этом случае может быть очень суруровым — вплоть до 10 лет лишения свободы», — предупреждает адвокат.

Ранее Life.ru писал, что МВД посоветовало отказаться от СМС-кодов при двухфакторной защите. Для этого безопаснее использовать специальный менеджер паролей, который позволяет создавать сложные комбинации, хранить их и регулярно обновлять.