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Опубликовано 3 октября, 12:48

ChatGPT за решёткой: Для арестантов придумали «бумажный интернет»

Основатель ChronoPay создал «бумажный интернет» для заключённых

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Основатель ChronoPay Павел Врублевский создал для российских заключённых «бумажный интернет», подключив ChatGPT к тюремной переписке. О разработке рассказала ТАСС его адвокат Полина Власюк.

Новая система позволяет арестанту запросить у нейросети юридическую консультацию, список книг или подборку последних новостей. Через неё также можно следить за открытыми аккаунтами близких в социальных сетях и получать фотографии из обновлений их лент.

Заключённый формулирует запрос от руки, после чего письмо попадает в электронную систему. Подключённый к почтовому ящику бот распознаёт текст, находит необходимую информацию и готовит ответ, который отправляется обратно через работающие с ФСИН сервисы.

По словам Власюк, программа не станет выполнять запросы, которые не пройдут тюремную цензуру. Адвокат считает, что разработка особенно пригодится осуждённым по делам в сфере информационных технологий, но искать с её помощью можно не только правовые сведения. В России работают четыре подобных сервиса передачи писем, поэтому алгоритм можно подключать к разным системам.

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В октябре 2025 года Хамовнический суд Москвы приговорил Врублевского к десяти годам колонии общего режима и штрафу в 1,5 миллиона рублей. Вместе с ним сроки получили сотрудник ChronoPay Алексей Беляев, программист Матвей Ведяшкин и директор компании «Вангуд» Анна Акимова. Все фигуранты отрицали вину и просили суд об оправдании.

Следствие считало, что созданная Врублевским компания «Вангуд» использовалась для списания денег с банковских счетов под видом оплаты регистрации и комиссий: первоначально ущерб оценивали в 500 миллионов рублей, однако к рассмотрению дела сумма сократилась до 535 тысяч.

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Николь Вербер
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