Ни штрафа за измену, ни ужина по расписанию: Что нельзя включать в брачный договор

В России нельзя включать в брачный договор требования к внешности супруга, частоте интимной близости или выполнению домашних обязанностей. Такие условия не имеют юридической силы, поскольку законодательство разрешает регулировать исключительно имущественные отношения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказала преподаватель МГЮА имени О. Е. Кутафина Регина Гильманова.

По словам юриста, супруги не могут обязать друг друга поддерживать определённый вес, готовить ужин несколько раз в неделю или заниматься конкретной домашней работой. Подобные договорённости касаются личной жизни, которую брачный контракт не регулирует.

Аналогичное ограничение распространяется на супружескую верность. Включить в документ денежный штраф за измену нельзя, поскольку такое условие подразумевает ответственность за нарушение личной, а не имущественной обязанности.

При этом муж и жена вправе заранее договориться о распределении семейных расходов. Например, можно определить, кто оплачивает продукты, коммунальные услуги и другие потребности семьи, а также установить порядок участия в содержании родственников.

Гильманова пояснила, что необычность пожеланий сама по себе не является основанием для отказа. При удостоверении договора нотариус проверяет, относятся ли предложенные положения к имущественной сфере и соответствуют ли они требованиям Семейного кодекса.

Таким образом, супруги могут самостоятельно определять устройство семейной жизни, однако юридическую силу в рамках брачного договора будут иметь только условия, разрешённые законодательством.