Госдума хочет позволить россиянам включать в брачные договоры штрафы за измены

В России предложили позволить включать в брачные договоры санкции за измены или домашнее насилие. В Госдуме считают, что супруги должны заранее определять наказания за нарушения. Об этом пишет Mash.

Сейчас брачный контракт регулирует в основном имущественные вопросы — например, кому достанется квартира, машина или другие активы после развода. Новые поправки могут позволить супругам отдельно указывать, какие действия будут считаться изменой и какие последствия за это наступят.

В документе можно будет заранее прописать, что именно относится к нарушению верности — случайный поцелуй, разовая связь или длительные отношения на стороне, а также определить способы подтверждения такого факта.

Кроме того, инициаторы предлагают учитывать случаи домашнего насилия. В случае доказанного абьюза пострадавшая сторона сможет рассчитывать на дополнительные компенсации при разделе имущества.

Авторы идеи, среди которых юрист Валерия Рытвина, отмечают, что такие условия будут действовать только при добровольном согласии обоих супругов. Инициативу поддержал сенатор Айрат Гибатдинов, который сообщил о готовности представить законопроект в Госдуме.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что в России не нужен никакой закон о домашнем насилии, поскольку это будет отпугивать мужчин от вступления в брак. По её мнению, у супругов может появиться страх перед возможными наказаниями из-за необоснованных обращений в полицию.