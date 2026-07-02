От синяка до тюрьмы: как правильно снимать побои, чтобы засадить домашнего тирана

Каждый год тысячи людей сталкиваются с домашним насилием, но лишь единицы добиваются реального наказания для обидчика. Главная причина — не отсутствие фактов, а неправильные действия в первые часы после происшествия. Как собрать доказательства так, чтобы дело переквалифицировали из административного в уголовное, рассказал Life.ru адвокат Станислав Вершинин.

Большинство людей, оказавшихся в ситуации домашнего насилия, не знают главного — между административным наказанием для обидчика и его реальной изоляцией от общества лежит серьёзная юридическая дистанция. Определяет её не сам факт побоев, а то, как именно они зафиксированы и какие доказательства собраны в первые часы и дни, отметил эксперт.

«Цель этой статьи — дать практический алгоритм действий, который помогает перевести ситуацию из разряда административных мер в плоскость уголовной ответственности с возможным реальным лишением свободы», — пояснил он.

Почему важно правильно квалифицировать побои с самого начала

Если речь идёт о первом эпизоде побоев без выраженного вреда здоровью, дело чаще всего квалифицируют по ст. 6.1.1 КоАП РФ. В этом случае возможен штраф или административный арест до 15 суток, но судимости не возникает. При повторных эпизодах применяется ст. 116.1 УК РФ, однако и она не предусматривает лишения свободы. В результате обидчик формально наказывается, но не изолируется. Реальный срок становится возможным только при квалификации по более тяжким составам — ч. 2 ст. 115, ст. 112, ст. 111, ст. 117 или ст. 119 УК РФ, и именно к этому должен быть выстроен сбор доказательств, подчеркнул юрист.

Какой вред здоровью влияет на уголовную статью

Ключевое значение имеет степень вреда здоровью. Лёгкий вред по ч. 2 ст. 115 УК РФ предполагает расстройство здоровья до 21 дня и может сопровождаться наказанием до двух лет, при этом иногда допускаются принудительные работы. Средний вред по ст. 112 УК РФ фиксируется при расстройстве здоровья свыше 21 дня либо стойкой утрате трудоспособности до 30 процентов. В этом случае наказание достигает трёх лет, и при рецидиве назначение более мягких мер становится сложнее.

Тяжкий вред по ст. 111 УК РФ связан с опасностью для жизни, потерей органов, зрения или значительным обезображиванием лица и влечёт лишение свободы до 8–15 лет, при этом принудительные работы не предусмотрены. Отдельно выделяются ст. 117 УК РФ об истязании, когда речь идёт о систематических побоях или длительных психических страданиях, и ст. 119 УК РФ об угрозе убийством, которая усиливает позицию обвинения при совокупности доказательств. Станислав Вершинин Адвокат

Порядок фиксации имеет принципиальное значение. Сразу после инцидента необходимо пройти медицинское освидетельствование в травмпункте или приёмном покое, не откладывая визит. По итогам выдаётся справка формы 001-1/у, где должны быть подробно описаны все повреждения. Важно фиксировать не только видимые травмы, но и симптомы вроде головокружения, тошноты или слабости, так как они могут указывать на сотрясение мозга и влияют на квалификацию вреда, сказал адвокат.

Далее, по его словам, следует обращение в полицию с требованием составить протокол и зафиксировать письменные объяснения, поскольку устные юридической силы не имеют. Параллельно подаётся заявление о назначении судебно-медицинской экспертизы, именно она определяет степень вреда и дальнейшую статью.

Лишними не станут и дополнительные доказательства: фото, записи, свидетели.

«Через сутки или двое важно провести повторную фотофиксацию, так как синяки и гематомы проявляются сильнее со временем. Допустима аудио- и видеозапись, сделанная в собственном жилье, что признаётся судами в рамках ст. 12 ГК РФ как мера самозащиты права», — отметил собеседник.

Существенное значение имеют свидетели, включая соседей или родственников, а также ведение подробной фиксации эпизодов насилия по датам и обстоятельствам, поскольку несколько подтверждённых случаев формируют основу для квалификации по ст. 117 УК РФ.

Как составить заявление в полицию

Заявление в правоохранительные органы имеет юридическое значение только при корректной формулировке. Оно подаётся с просьбой о привлечении к ответственности по ст. 117 и ст. 119 УК РФ, с указанием систематичности действий и угроз. Такая формулировка обязывает следствие проверять более тяжкие составы, а не ограничиваться административной практикой, заключил Вершинин.

Напомним, что партия «Новые люди» разработала и направила в правительство законопроект, возвращающий уголовную ответственность за домашнее насилие. Предлагается внести поправки в статью 116 УК РФ — спустя девять лет после того, как случаи семейных побоев в России были декриминализированы.