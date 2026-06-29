Марата Башарова могут убрать с федерального ТВ из-за обвинений в домашнем насилии

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила официальные письма руководству «Газпром-Медиа», телеканалов «ТНТ» и «Пятница» с требованием пересмотреть участие актёра и ведущего Марата Башарова в проектах . Поводом стали многолетние обвинения в домашнем насилии, которые, по словам парламентария, «не теряют актуальности со временем» .

В своём обращении Горячева подчеркнула, что домашнее насилие должно влечь не только юридическую ответственность, но и менять отношение общества к тем, кто его совершил . Депутат в интервью «Газете.ru» напомнила, что более 400 тысяч человек подписали «Манифест женщин России», а петицию с требованием отстранить Башарова от эфиров поддержали свыше 80 тысяч россиян .

Она попросила руководство каналов оценить целесообразность дальнейшего участия ведущего в проектах и сообщить, существуют ли внутренние этические стандарты, регулирующие работу с публичными лицами, связанными с фактами насилия .

Ранее Life.ru писал, что Марат Башаров сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной Асей Борисовой. Предыдущие браки Башарова с Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой сопровождались скандалами.