Марат Башаров сыграл тайную свадьбу

Актёр Марат Башаров подтвердил, что уже два года как состоит в браке со своей возлюбленной Асей Борисовой. Эксклюзивный комментарий по этому поводу он дал нашим коллегам из Super.ru.

«Мы уже два года женаты», — отметил Башаров

Актёр сделал предложение в декабре 2023 года, тогда пара, судя по всему, и узаконила свои отношения. Напомним, что предыдущие браки Башарова с Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой сопровождались скандалами и обвинениями в избиениях.

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем у актёра Марата Башарова. У него диагностировано заболевание сердца, причём по словам самого артиста, врачи длительное время не могли установить причину его плохого самочувствия. Инцидент с потерей сознания за рулём, приведший к дорожно-транспортному происшествию, потребовал углублённого обследования. Как выяснилось после проведения УЗИ сердца, у знаменитости было выявлено расширение верхней части аорты.