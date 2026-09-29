Останется только заверить: Россияне теперь могут составить брачный договор онлайн
На «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора
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Россияне теперь могут заранее подготовить проект брачного договора через «Госуслуги». О запуске нового сервиса сообщили в аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
Заполнить документ можно онлайн, после чего его необходимо удостоверить у нотариуса. Такая возможность появилась на странице «Заключение брачного договора».
Сервис находится в разделе «жизненная ситуация», далее — «Обращение к нотариусу». Таким образом, часть подготовки документа можно пройти дистанционно ещё до визита к специалисту.
Брачный договор регулирует имущественные права и обязанности супругов как во время брака, так и при его расторжении. По закону он заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.
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