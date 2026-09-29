«Нетрадиционная история!» Милонов счёл брачные договоры «червоточиной» для молодёжи

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что практику заключения брачных договоров не следует продвигать в массы, особенно среди молодых пар. Комментируя в беседе с НСН запуск нового сервиса на «Госуслугах», он подчеркнул, что такие соглашения допустимы только для людей в повторных браках или состоявшихся граждан с имуществом и детьми, а молодёжи лучше от них отказаться.

По мнению парламентария, сам сервис не является предосудительным, но его популяризация среди россиян неуместна, поскольку брачные контракты — «нетрадиционная история» для страны.

Милонов отметил, что заключение брачного договора оправдано, когда речь идёт о людях, имеющих детей и накопленное имущество, поскольку такие соглашения помогают избежать недоразумений с наследниками.

Также он счёл обоснованным использование контракта при служебных функциях, например, для перевода бизнес-активов на супруга при переходе на госслужбу. Однако если в брак вступают молодые пары, брачный договор, по его словам, говорит о несамостоятельности принятого решения и подозрениях к будущим родственникам, закладывая «червоточину» в отношения молодожёнов.

Депутат привёл личный пример, заявив, что если бы был юным и влюблённым, а девушка предложила бы ему брачный договор, он бы отказался от отношений. Милонов призвал не принимать решение о заключении контракта сгоряча и подчеркнул, что для большинства российских семей традиционные ценности доверия и взаимопонимания важнее юридических формальностей.

Популяризация брачных договоров среди молодёжи, по его мнению, может подорвать институт семьи, превратив брак из союза любящих людей в коммерческую сделку с заранее просчитанными рисками разрыва.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» запустили сервис для подготовки брачного договора. Заполнить документ можно онлайн, после чего его необходимо удостоверить у нотариуса. Сервис находится в разделе «жизненная ситуация», далее — «Обращение к нотариусу».