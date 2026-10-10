«Проголосуй за друга»: МВД раскрыло схему взлома аккаунтов через фейковые конкурсы

Мошенники рассылают со взломанных аккаунтов просьбы проголосовать за друга, знакомого или ребёнка, якобы участвующего в конкурсе. Об этом рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

По его словам, самое безопасное действие при получении такого сообщения — не переходить по ссылке, а напрямую позвонить знакомому и уточнить, действительно ли он просил о голосовании.

«Лучше такое сообщение проверить телефонным звонком, набрать своего товарища и спросить, действительно ли нужно проголосовать за твоего родственника. В 99% вы получаете ответ, что, конечно же, нет, мой аккаунт взломан», — сказал Васенин.

Схема строится на доверии к уже знакомому человеку. Сначала злоумышленники получают доступ к чужому аккаунту, а затем рассылают его контактам сообщения вроде «Привет, проголосуй за моего друга» или «поддержи ребёнка в конкурсе».

После перехода по вредоносной ссылке жертва рискует сама потерять доступ к своей учётной записи. Затем мошенники используют уже новый взломанный аккаунт для следующей волны рассылок.

Васенин отметил, что особенно опасна такая схема для пользователей с большим списком контактов. Если в телефонной книге сотни или тысячи номеров, вероятность того, что кто-то поверит сообщению и перейдёт по ссылке, заметно возрастает.

В МВД призвали не доверять подобным просьбам автоматически, даже если они пришли от знакомого человека. Самый простой способ проверки — связаться с ним другим способом и уточнить информацию.

Ранее Life.ru сообщал, что мошенники начали красть деньги через фейковые голосования за детей. В таких сообщениях злоумышленники предлагают проголосовать за рисунки якобы больных детей, а затем заставляют пользователя скачать вредоносный APK-файл. После установки программы аферисты могут получить доступ к СМС, банковским данным и другой информации на телефоне.