Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 10:58

«Доверяй, но проверяй»: Священник раскрыл отношение РПЦ к ИИ

Священник Островский предостерёг от слепого доверия искусственному интеллекту

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Искусственному интеллекту не стоит доверять без проверки, считает священник Павел Островский. По его мнению, развитие технологии может представлять угрозу для человечества.

«Моё личное мнение: принцип «доверяй, но проверяй» должен железобетонно выполняться. Но к великому сожалению, в случае с ИИ <...> все на этот принцип забили», — заявил священнослужитель в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он напомнил о настороженном отношении РПЦ к развитию ИИ. Священника беспокоит, что многие люди не задумываются о последствиях: в глобальном масштабе такое отношение может обернуться проблемами.

ИИ под контроль: В России разработают правила взаимодействия с нейросетями
ИИ под контроль: В России разработают правила взаимодействия с нейросетями

Тем временем нейросети создают призрачных учёных. ИИ массово генерирует одни и те же вымышленные имена для научных работ. Наиболее тревожное открытие исследователей касается научного репозитория Zenodo, где обнаружили более 1655 записей, подписанных вымышленными именами.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • РПЦ
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar