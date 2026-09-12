«Доверяй, но проверяй»: Священник раскрыл отношение РПЦ к ИИ

Искусственному интеллекту не стоит доверять без проверки, считает священник Павел Островский. По его мнению, развитие технологии может представлять угрозу для человечества.

«Моё личное мнение: принцип «доверяй, но проверяй» должен железобетонно выполняться. Но к великому сожалению, в случае с ИИ <...> все на этот принцип забили», — заявил священнослужитель в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Он напомнил о настороженном отношении РПЦ к развитию ИИ. Священника беспокоит, что многие люди не задумываются о последствиях: в глобальном масштабе такое отношение может обернуться проблемами.

Тем временем нейросети создают призрачных учёных. ИИ массово генерирует одни и те же вымышленные имена для научных работ. Наиболее тревожное открытие исследователей касается научного репозитория Zenodo, где обнаружили более 1655 записей, подписанных вымышленными именами.