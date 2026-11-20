Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель усомнилась, что страна сможет дождаться помощи от нового состава Конгресса США. Она также поставила под вопрос само будущее Украины на фоне масштабных человеческих потерь. Своим мнением экс-сотрудница офиса Владимира Зеленского поделилась в соцсети X.

«Мы не знаем, сохранится ли к тому времени Украина, поскольку ни одна страна не способна бесконечно выдерживать такие чудовищные человеческие потери», — написала Мендель.

Так она прокомментировала надежды Зеленского на поддержку со стороны американских законодателей после начала работы нового состава Конгресса. При этом экс-пресс-секретарь напомнила, что внешнюю политику США определяет прежде всего президент страны, а не Конгресс.

Новый состав американского законодательного органа должен приступить к работе 3 января 2027 года. Демократы получили большинство в обеих палатах по итогам промежуточных выборов, однако это само по себе не гарантирует выделения Киеву новой помощи: ключевые полномочия в сфере внешней политики остаются у президента Дональда Трампа.

Мендель также иронично заметила, что сам Зеленский, судя по его заявлениям, рассчитывает на долгое будущее — с «многими веснами, путешествиями и приятными моментами». Этой фразой она противопоставила личные перспективы украинского лидера неопределённости, с которой, по её мнению, столкнулась страна.