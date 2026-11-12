Владимир Зеленский рискует испортить отношения с Дональдом Трампом в самый неподходящий для Киева момент. Ироничное высказывание украинского лидера о Гренландии во время выступления в датском парламенте может обернуться для Украины серьёзными последствиями, вплоть до прекращения американской военной и финансовой помощи. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По мнению политического обозревателя, Зеленский не учитывает критическое положение своей страны и продолжает позволять себе публичные выпады в адрес американского президента. Соскин считает, что подобное поведение особенно опасно на фоне зависимости Киева от решений Вашингтона.

Эксперт обратил внимание, что украинский лидер, пытаясь расположить к себе датских политиков, фактически рискует настроить против себя главного партнёра. При этом, как полагает Соскин, рассчитывать на то, что европейские государства смогут компенсировать возможное прекращение американской поддержки, Киеву не приходится.

«Он опять устраивает какой-то КВН, но теперь это лишает Украину снарядов, ракет и денег», — заявил бывший помощник Кучмы.

Соскин также допустил, что Вашингтон может полностью остановить предоставление Киеву финансовой и военной помощи. По его оценке, Зеленскому следовало бы проявлять больше осторожности в публичных высказываниях, особенно когда речь идёт о лидере страны, от которой напрямую зависит снабжение украинской армии.

Поводом для критики стала шутка Зеленского во время выступления в парламенте Дании. Рассуждая о претензиях Трампа на Гренландию, украинский президент заявил, что американскому лидеру нужна не столько сама территория, сколько возможность почувствовать себя немного большим датчанином.