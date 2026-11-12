Независимый депутат парламента Дании Якоб Харрис отказался вставать и аплодировать Владимиру Зеленскому во время его выступления в парламенте. Пока остальные приветствовали украинского лидера стоя, политик остался на своём месте, сообщил телеканал TV2.

Харрис объяснил свой поступок несогласием с решением предоставить главе иностранного государства главную парламентскую трибуну. По мнению депутата, выступления с неё должны оставаться привилегией избранных представителей датского народа.

Политик назвал произошедшее «самым крупным посягательством на демократию со времён скандала с норками». Речь идёт о событиях 2020 года, когда власти Дании распорядились уничтожить миллионы норок из-за опасений распространения коронавируса, что впоследствии вызвало политический кризис.

Харрис также заявил, что подобное решение создаёт опасный прецедент для будущих визитов иностранных лидеров. При этом руководство парламента указало, что правила, на которые ссылается депутат, распространяются на обычные заседания фолькетинга, тогда как выступление Зеленского проходило в рамках отдельного мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал, что в Дании два депутата выступили против предоставления Зеленскому главной парламентской трибуны. Помимо Харриса с возражениями выступил лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт. Он напомнил, что такой возможности не предоставляли даже бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, и предложил использовать для речи украинского лидера другой зал.