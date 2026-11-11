Визит Владимира Зеленского в Данию обернулся спором внутри датского парламента. Два местных политика выступили против того, чтобы украинский лидер получил возможность обратиться к депутатам с главной парламентской трибуны. Один из них напомнил, что это место предназначено прежде всего для избранников датского народа.

С критикой выступили независимый депутат Якоб Харрис и председатель Датской народной партии Мортен Мессершмидт. Последний проголосовал против предоставления Зеленскому главной парламентской трибуны. По мнению политиков, для выступления украинского президента следовало выбрать другое помещение.

Харрис объяснил свою позицию тем, что парламентская трибуна имеет особый статус и не должна становиться площадкой для обращений иностранных политиков.

«Я считаю, что трибуна — для тех, кого избрал датский народ», — заявил депутат в комментарии порталу Ekstra Bladet.

Харрис также подчеркнул, что разделяет позицию Мессершмидта. Лидер Датской народной партии, в свою очередь, предложил провести выступление в зале Ландстинга, где Зеленский уже обращался к датским парламентариям во время предыдущего визита в августе 2023 года.

Мессершмидт обратил внимание на то, что даже выдающиеся иностранные государственные и военные деятели прошлого не получали права выступать непосредственно с главной трибуны датского парламента. В частности, он напомнил о бывшем британском премьер-министре Уинстоне Черчилле и фельдмаршале Бернарде Монтгомери.

Несмотря на возражения, большинство президиума парламента поддержало выступление украинского лидера именно в главном зале. Таким образом, 11 ноября Зеленский должен стать первым иностранным главой государства, которому предоставят такую возможность. Начало выступления запланировано на 11:35 по местному времени.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза определить единого представителя для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер считает, что европейским государствам необходимо договориться о кандидатуре переговорщика, поскольку многочисленная делегация не сможет эффективно вести диалог с Москвой. При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен уже дала понять, что не намерена брать на себя эту роль.