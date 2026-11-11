Владимир Зеленский дал повод для новой критики внутри Европы, отправившись с визитом в Данию в тот момент, когда украинская делегация обсуждала урегулирование конфликта с представителями России и США. Бывший министр обороны Дании Ханс Энгель счёл поездку неудачным политическим шагом и усомнился в том, насколько правильно украинский лидер расставляет приоритеты. Свою оценку он высказал в эфире датского телеканала TV 2 Nyheder.

По мнению Энгеля, присутствие Зеленского на Украине сейчас было бы гораздо более уместным, учитывая важность проходящих в Абу-Даби консультаций. Пока представители Киева участвуют в переговорах с российской и американской сторонами, глава государства занимается зарубежными визитами, что может вызвать вопросы у украинского общества.

«Прямо сейчас в Абу-Даби находятся представители Украины, ведущие переговоры с представителями России и США. Таким образом, он подвергает себя критике, когда не находится в своём офисе на Украине», — заявил бывший министр.

Энгель также обратил внимание на непростую внутриполитическую ситуацию вокруг Зеленского. По его словам, украинский лидер и без того сталкивается с серьёзной критикой внутри страны, поэтому ему следовало бы осторожнее относиться к публичным решениям и поездкам за рубеж.

Датский политик фактически поставил под сомнение целесообразность визита именно в тот момент, когда от переговоров в ОАЭ ожидают конкретных результатов. При этом американские представители уже дали понять, что консультации проходят в конструктивном ключе, хотя до достижения договорённостей ещё далеко.

Ранее Life.ru писал, что два датских депутата выступили против предоставления Владимиру Зеленскому главной трибуны парламента страны. Независимый депутат Якоб Харрис заявил, что это место предназначено для политиков, получивших мандат от датских избирателей, а лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт также выступил против такого решения. Несмотря на возражения, большинство президиума парламента поддержало выступление украинского президента, которое должно состояться 11 ноября.