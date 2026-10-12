Дрессировщик Юрий Куклачёв предвидел встречу своего сына с будущей супругой

Создатель Театра кошек Юрий Куклачёв предсказал знакомство сына Дмитрия с будущей женой. Об этом рассказала невестка артиста Марина. По её воспоминаниям, перед той самой поездкой отец напутствовал сына словами о встрече с судьбой.

«Когда он собирался ехать, отец сказал: «Сынок, едешь за судьбой», — отметила собеседница «Абзаца».

Тогда Дмитрий учился в ГИТИСе и приехал на выступление отца в ДК «Красный Октябрь». На той же площадке репетировал танцевальный коллектив театра «Гжель». Среди артисток молодой человек сразу заметил Марину, которая показалась ему самой красивой.

Ранее Юрий Куклачёв заявил, что Россия обеспечена всеми ресурсами для счастливой жизни. По его мнению, ключевым фактором является развитие собственного производства.