Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области, ранен мужчина

Украинский беспилотник атаковал автомобиль на трассе Белая — Илек в Беловском районе Курской области. В результате удара ранен 54-летний мужчина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

У пострадавшего диагностированы травмы головы, а также слепые осколочные ранения грудной клетки, живота и ног.

Мужчине уже оказали первую медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения его планируют перевезти в Курск.

«Наши врачи сделают всё, чтобы как можно скорее поставить его на ноги», — отметил Хинштейн.

Ранее Life.ru сообщал, что четыре человека получили ранения при атаке трёх украинских беспилотников на село Песчаное Беловского района. Пострадавших также доставляли в Курск для оказания медицинской помощи.