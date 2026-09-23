«Дрова в костёр зависимости»: Нарколог Казанцев объяснил опасность лечения кетамином в рехабах США

Попытка лечить наркотическую зависимость кетамином может обернуться заменой одного вещества другим и лишь усугубить проблему, считает врач. Об этом Life.ru рассказал психиатр-нарколог Алексей Казанцев, комментируя сообщения о назначении кетамина в американских рехабах.

Почему там это применяют? Потому что у них всё время всё идет на заместительной терапии. Если человек употребляет героин, они обязательно замещают его метадоном. Если что-то другое — схема такая же. И они даже умудряются использовать это в рехабах. Но получается «масло масляное»: наркомана лечат наркотическим препаратом. В действительности кетамин не поможет вылечиться. Алексей Казанцев Психиатр-нарколог

Нарколог пояснил, что в России кетамин находится под строгим контролем и применяется, в частности, в анестезиологии. По его словам, препарат обладает обезболивающим действием и используется при проведении ряда медицинских вмешательств. При этом при злоупотреблении им может сформироваться зависимость, а прекращение приёма сопровождаться синдромом отмены.

Казанцев сравнил подобный подход с заместительной терапией и отметил, что само по себе переключение зависимого человека на другое психоактивное вещество, по его мнению, не решает исходную проблему. В качестве бытовой аналогии врач привёл переход с обычных сигарет на вейпы: отсутствие некоторых привычных последствий курения ещё не означает исчезновения рисков для здоровья.

«Те, кто был на метадоновой программе, рассказывают, как это происходит на самом деле: человек ещё больше раскачивается в своей болезни, употребление только растёт. Это абсолютно не лечение, это как подбрасывать поленья в затухающий костёр зависимости», — заключил Казанцев.

Поводом для обсуждения стала история 27-летнего Пресли Гербера, сына Синди Кроуфорд. TMZ со ссылкой на источники утверждает, что врач назначал молодому человеку кетамин, хотя знал о его проблемах с наркотической зависимостью. Связь препарата со смертью Гербера пока не установлена, официальная причина смерти ожидается после дополнительных исследований. В США кетамин не одобрен FDA именно как средство лечения наркотической зависимости, хотя применяется по другим медицинским показаниям и изучается в этой сфере.