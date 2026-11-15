ДТП произошло у вас на глазах: что делать до приезда скорой и какие ошибки опасны Оглавление Коротко: что сделать в первые минуты после ДТП 1. Сначала обезопасьте себя и место аварии 2. Что говорить диспетчеру 112 или 103 3. Как проверить сознание и дыхание 4. Что делать при сильном кровотечении 5. Если пострадавший не дышит: когда нужна реанимация 6. Когда нельзя вытаскивать пострадавшего из автомобиля 7. Чего нельзя делать до приезда скорой 8. Что передать бригаде скорой помощи Почему день памяти жертв ДТП отмечают 15 ноября 2026 года Частые вопросы о первой помощи при ДТП Стали свидетелем ДТП? Как вызвать 112, помочь пострадавшему, остановить кровотечение и проверить дыхание. Когда нельзя вытаскивать человека из машины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

15 ноября 2026 года отмечается Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Его ежегодно проводят в третье воскресенье ноября. Но главный практический вопрос актуален в любой день: что делать, если авария произошла прямо перед вами и рядом есть пострадавшие? Первые действия очевидца должны быть простыми: обезопасить место, вызвать 112 или 103, проверить опасное кровотечение и дыхание, не допустить дополнительных травм.

Ниже — последовательность действий, основанная на действующем российском порядке оказания первой помощи и инструкциях МЧС. Это памятка для очевидца, а не замена обучению первой помощи или указаниям диспетчера экстренных служб.

Коротко: что сделать в первые минуты после ДТП

Не выбегайте под движущийся транспорт. Убедитесь, что сами не окажетесь второй жертвой аварии.

Позвоните 112 или 103. Назовите место, число пострадавших, признаки сознания, дыхания, кровотечения и опасности на месте.

Если у человека сильное наружное кровотечение, прижмите рану через стерильную салфетку или чистую ткань.

Проверьте, реагирует ли человек и нормально ли дышит. Если нет сознания и нормального дыхания — вызывайте помощь и начинайте СЛР.

Не вытаскивайте человека из машины без крайней необходимости: движение может усугубить травму шеи или позвоночника.

Оставайтесь на связи с диспетчером и наблюдайте за пострадавшими до приезда специалистов.

1. Сначала обезопасьте себя и место аварии

Если вы за рулём, остановитесь в безопасном месте, включите аварийную сигнализацию и, только если это безопасно, обозначьте место происшествия знаком аварийной остановки. Не выбегайте на трассу навстречу потоку машин. Оцените, нет ли дыма, огня, разлива топлива, оборванных проводов или угрозы повторного столкновения. В опасную зону нельзя входить ради попытки помочь любой ценой: по действующему порядку первую помощь оказывают лишь при отсутствии угрозы для самого помогающего.

Если рядом люди, распределите задачи: один вызывает экстренные службы, другой предупреждает водителей об опасности, третий помогает пострадавшему. Не поручайте никому рискованных действий.

2. Что говорить диспетчеру 112 или 103

По номеру 112 в России вызывают экстренные службы, по 103 — скорую медицинскую помощь. Скажите: где произошла авария (адрес, ближайший населённый пункт, название дороги, направление и километр), что столкнулось, сколько пострадавших, есть ли дети, кто в сознании, кто дышит, у кого сильное кровотечение и зажат ли кто-то в автомобиле. Сообщите о дыме, огне, утечке топлива и других угрозах.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не кладите трубку раньше, чем диспетчер подтвердит, что вызов принят. Если он даёт пошаговые указания по первой помощи, следуйте им. Поставьте телефон на громкую связь, если ваши руки заняты.

3. Как проверить сознание и дыхание

Обратитесь к пострадавшему громким голосом, осторожно проверьте реакцию: отвечает ли он, открывает ли глаза. Не трясите человека резко и не пытайтесь поставить его на ноги. Если ответа нет, проверьте нормальное дыхание в течение не более 10 секунд: наблюдайте за движениями грудной клетки, прислушивайтесь к дыханию. Редкие судорожные вздохи нельзя считать нормальным дыханием.

Если человек без сознания, но нормально дышит, нужно поддерживать проходимость дыхательных путей. Обычно для этого используют устойчивое боковое положение. Однако после ДТП возможна травма позвоночника: избегайте ненужного перемещения, а если повернуть человека из-за травмы невозможно, поддерживайте проходимость дыхательных путей более щадящим способом согласно рекомендациям диспетчера. Защита дыхания приоритетнее абсолютной неподвижности.

4. Что делать при сильном кровотечении

При обильном наружном кровотечении действуйте сразу. По возможности наденьте перчатки, плотно прижмите рану стерильной салфеткой, бинтом или чистой тканью и удерживайте давление. При необходимости наложите давящую повязку. Не прекращайте помощь ради поиска «идеальных» материалов: прямое давление — один из основных способов временно остановить кровотечение.

Если опасное кровотечение из руки или ноги не удаётся остановить прямым давлением, допускается кровоостанавливающий жгут, применяемый по инструкции. Отметьте точное время наложения и сообщите его медикам. Самостоятельно ослаблять или снимать наложенный жгут до передачи пострадавшего специалистам не следует. Если в ране торчит осколок или другой предмет, не вытаскивайте его: закрепите повязку вокруг, не давя на сам предмет.

5. Если пострадавший не дышит: когда нужна реанимация

При отсутствии сознания и нормального дыхания попросите вызвать скорую, запросите автоматический наружный дефибриллятор (если он поблизости) и начинайте сердечно-лёгочную реанимацию на твёрдой поверхности, когда это безопасно. Для взрослого человека надавливайте на центр грудной клетки с частотой 100–120 раз в минуту и глубиной примерно 5–6 см, позволяя грудной клетке расправляться после каждого надавливания.

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если вы обучены искусственному дыханию и готовы его проводить, используйте соотношение 30 надавливаний к двум вдохам. Если не обучены или не можете выполнять вдохи, продолжайте непрерывные надавливания. Автоматический наружный дефибриллятор, если он есть, включают и используют по голосовым подсказкам прибора. Продолжайте до появления нормального дыхания, смены спасателем или бригадой скорой либо до невозможности продолжать.

Если человек находится в машине и провести необходимую реанимацию там невозможно, может потребоваться экстренное извлечение. В этом случае действуйте только при обеспеченной безопасности, стараясь не допускать резких движений головы и шеи; лучше выполнять это с помощниками и по указаниям диспетчера.

6. Когда нельзя вытаскивать пострадавшего из автомобиля

Не пытайтесь самостоятельно вытащить зажатого человека или усадить того, кто жалуется на боль в шее, спине или онемение конечностей, если непосредственной угрозы нет. При сильном ударе возможны травмы позвоночника и внутренних органов, которые не всегда заметны снаружи. Исключения — пожар, задымление, очевидная угроза жизни на месте или невозможность выполнить жизненно необходимые действия, например реанимацию, в нынешнем положении пострадавшего.

Ранее врач-анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Москвы Григорий Ширяев в материале Life.ru об авариях на квадроциклах предупреждал об опасности резкого перемещения человека с возможной травмой позвоночника. Тот же принцип осторожности важен и при ДТП с автомобилями.

7. Чего нельзя делать до приезда скорой

Не выдёргивать человека из салона, не тянуть за руки и не заставлять его ходить без жизненной необходимости.

Не вправлять переломы, вывихи и не вытаскивать застрявшие в ране предметы.

Не снимать без крайней необходимости шлем с пострадавшего мотоциклиста.

Не давать пострадавшему в тяжёлом состоянии еду, воду, алкоголь или лекарства «на всякий случай»; помощь в приёме ранее назначенных препаратов — отдельное предусмотренное правилами мероприятие.

Не проводить непонятные «лечебные» манипуляции и не прекращать наблюдение за дыханием.

Не снимать аварийную обстановку вместо вызова экстренных служб и реальной помощи.

Даже если человек говорит, что с ним всё нормально, при сильном ударе стоит предупредить медиков о возможной травме, особенно при боли в голове, шее, груди или животе. Если человек в сознании, спокойно разговаривайте с ним, не заставляйте двигаться и по возможности укройте от холода, оставляя лицо открытым.

8. Что передать бригаде скорой помощи

Фото © Life.ru

Встретьте специалистов и коротко расскажите: когда произошла авария, что вы увидели, изменялось ли сознание и дыхание, было ли сильное кровотечение, какие действия вы выполнили, когда наложили жгут, как долго проводили реанимацию. Если пострадавших несколько, сообщите, кому нужна помощь в первую очередь. После передачи информации не мешайте работе служб.

Почему день памяти жертв ДТП отмечают 15 ноября 2026 года

Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий учреждён для памяти о погибших и пострадавших на дорогах, поддержки их близких и привлечения внимания к безопасности движения. По решению ООН его проводят ежегодно в третье воскресенье ноября. В 2026 году эта дата приходится на 15 ноября. Памятный день — повод не только говорить о последствиях аварий, но и научиться действовать в первые минуты, пока профессиональная помощь ещё в пути.

Частые вопросы о первой помощи при ДТП

По какому номеру вызвать помощь после ДТП?

В России можно звонить 112 (единый номер экстренных служб) или 103 (скорая помощь). Диспетчеру нужны точное место, число пострадавших, сведения о дыхании, сознании, кровотечении и рисках.

Можно ли вытаскивать человека из разбитой машины?

Обычно нет, если нет непосредственной опасности и помощь можно оказать на месте. Экстренное перемещение допускается при угрозе пожара, задымлении или необходимости спасательных действий, которые невозможно выполнить внутри автомобиля.

Что делать, если пострадавший без сознания, но дышит?

Контролируйте дыхание и поддерживайте проходимость дыхательных путей. Обычно используют устойчивое боковое положение, но при возможной травме позвоночника важно минимизировать лишние движения и следовать указаниям диспетчера.

Как остановить сильное кровотечение?

Непосредственно прижмите рану через салфетку, бинт или чистую ткань. Если опасное кровотечение из конечности не останавливается, применяют кровоостанавливающий жгут по инструкции, записывая время его наложения.

Нужен ли массаж сердца, если человек не дышит?

Если человек без сознания и у него нет нормального дыхания, после вызова экстренной помощи начинайте сердечно-лёгочную реанимацию, если место безопасно. Для взрослого человека — надавливания 100–120 раз в минуту; вдохи добавляют при наличии навыков.

Когда отмечают День памяти жертв ДТП в 2026 году?

15 ноября 2026 года. Дата ежегодно меняется, потому что событие приходится на третье воскресенье ноября.

Авторы Александра Новоселова