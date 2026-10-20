Один неверный рывок — и паралич: Врач назвал роковую ошибку при спасении после аварии на квадроцикле

Неосторожная попытка поднять пострадавшего после аварии на квадроцикле, багги или эндуро может усугубить травму позвоночника и привести к параличу. Об этом в беседе с Life.ru предупредил врач-анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Москвы Григорий Ширяев.

Даже небольшое смещение позвонков может привести к сдавлению, ушибу или разрыву нервных структур с серьёзными неврологическими нарушениями, вплоть до паралича конечностей и нарушений дыхания Григорий Ширяев врач-анестезиолог-реаниматолог Центра медицины катастроф Москвы

По словам врача, характер травм во многом зависит от устройства транспортного средства. Особенно опасны перевороты квадроциклов, масса которых может достигать 300–400 килограммов. Из-за высокого центра тяжести такая техника способна опрокинуться на водителя, придавив его руки, ноги или туловище.

В результате возникают переломы конечностей, повреждения позвоночника, черепно-мозговые травмы и внутренние кровотечения. При длительном сдавливании тяжёлой машиной существует риск развития краш-синдрома — опасного состояния, связанного с повреждением мышечной ткани. Дополнительную угрозу представляют ожоги от горячего двигателя и выхлопной системы.

При авариях на багги чаще встречаются последствия сильных столкновений. Хотя трубчатый каркас и ремни безопасности способны защищать водителя, резкий удар о препятствие может привести к повреждениям головы, шеи, грудной клетки и внутренних органов.

У эндуро механизм травм другой. Лёгкий мотоцикл при падении обычно отлетает в сторону, а человек ударяется о землю, камни, деревья или корни. Особенно уязвимы колени и голеностопные суставы. Нога может застрять на подножке, тогда как тело продолжит движение, что создаёт опасную скручивающую нагрузку.

Ширяев подчеркнул, что первая помощь начинается с оценки обстановки. Необходимо убедиться, что нет угрозы пожара, падения техники или других опасностей, и вызвать спасателей по номеру 112. Если пострадавшего придавило квадроциклом, освобождать его следует максимально осторожно, по возможности привлекая нескольких человек. При отсутствии непосредственной угрозы жизни лучше не перемещать человека до прибытия специалистов.

Особенно важно не допускать лишних движений головы и шеи при подозрении на повреждение позвоночника. Пострадавшего нельзя самостоятельно сажать, поднимать за плечи, заставлять вставать или пытаться вправлять переломы. Снимать защитный шлем без крайней необходимости также не следует.

Врач объяснил, что при сильном наружном кровотечении необходимо немедленно прижать рану и наложить давящую повязку. Если угрожающее жизни кровотечение из конечности не удаётся остановить, применяют кровоостанавливающий жгут. При этом важно зафиксировать время его наложения.

Если человек потерял сознание, необходимо проверить дыхание. При его отсутствии следует немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию. Для взрослого пострадавшего рекомендуются надавливания на грудную клетку с частотой 100–120 в минуту и глубиной пять-шесть сантиметров. Если спасатель обучен искусственному дыханию, используется соотношение 30 надавливаний к двум вдохам.

Отдельное внимание Ширяев уделил травмам детей, занимающихся мотокроссом. Чаще всего у них страдают ключицы, предплечья, запястья, колени и голеностопы. При падениях также возможны сотрясения головного мозга.

Снизить риск тяжёлых последствий помогает правильно подобранная экипировка. Реаниматолог рекомендовал использовать шлем с защитой подбородка, защиту груди и спины, высокие мотоботы, наколенники и специальные очки. Не менее важны навыки управления техникой и проверка её исправности перед поездкой.

Главный принцип первой помощи, подчеркнул специалист, — не усугубить состояние пострадавшего. До приезда медиков необходимо прежде всего обеспечить безопасность, контролировать дыхание и останавливать опасное кровотечение.

При подозрении на травму позвоночника перемещать человека без крайней необходимости нельзя. Исключение составляют ситуации, когда оставаться на месте опасно либо невозможно провести жизненно важные мероприятия.

Ранее Life.ru сообщал о спасении мужчины, перевернувшегося на квадроцикле в районе сопки Бархатной на Камчатке. Пострадавший получил травмы, поэтому спасатели обездвижили его для безопасной транспортировки и передачи медикам.