Экоактивист из Британии насмерть разбился на трассе на своём моноколесе

В Великобритании 46-летний защитник окружающей среды Бенджамин Уэллс-Лейн погиб после того, как велосипедный навигатор направил его на моноколесе на оживлённую автомобильную трассу. Подробности трагедии в Борнмуте стали известны во время судебного расследования, сообщает Daily Mail.

Мужчина передвигался на электрическом моноколесе по дороге A338, где разрешённая скорость достигает примерно 64 км/ч. При выезде на магистраль он неожиданно столкнулся с остановившимся потоком машин. Поняв, что не успевает затормозить, британец резко свернул влево и врезался в фонарный столб.

Прибывшие медики пытались реанимировать пострадавшего, однако спасти его не удалось. Экспертиза установила, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение вследствие травматического повреждения аорты. Известно, что использование подобных электрических устройств на дорогах общего пользования в королевстве запрещено.

Супруга погибшего Патриша рассказала, что Бенджамин принципиально избегал автомобилей, предпочитая пешие прогулки и моноколесо. Он считал такой транспорт более экологичным и менее вредным для дорожной обстановки. При этом велосипедные приложения неоднократно прокладывали ему путь через ту самую магистраль, хотя мужчина всегда надевал шлем, защитную экипировку и светоотражающий жилет.

По материалам расследования, затор возник из-за водителя фургона, который остановился прямо на проезжей части, чтобы подобрать какой-то предмет. Машины позади него начали тормозить, что и создало опасную ситуацию. Коронер признал смерть Уэллс-Лейна результатом дорожно-транспортного происшествия.

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