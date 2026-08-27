Мужчина на моноколесе сбил восьмилетнего ребёнка в Обнинске Калужской области. Мальчик получил травмы, сообщили в региональном УМВД.

По предварительным данным полиции, моноколесом «Фатон» управлял мужчина 1989 года рождения. Во время движения он совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2018 года рождения. В результате столкновения ребёнок получил травмы. Мальчику уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Полиция начала административное разбирательство, действия мужчины проверяют по статье о нарушении правил дорожного движения, которое привело к причинению вреда здоровью. Кроме того, материалы аварии могут передать следователям. Им предстоит решить, есть ли основания для возбуждения уже уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем тяжкие последствия.

Случаи, когда средства индивидуальной мобильности становятся причиной травм детей-пешеходов, происходят регулярно. В Москве электросамокатчик на полной скорости сбил девятилетнюю девочку на тротуаре и скрылся с места происшествия. Ребёнка госпитализировали, а самого водителя позднее нашли и привлекли к ответственности благодаря городским камерам наблюдения. Также мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика, после чего ребёнку также потребовалась госпитализация.