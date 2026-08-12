Без прав на 2200-ваттном самокате: в Ижевске молодой водитель сбил 3-летнего мальчика

В Ижевске возбуждено уголовное дело после того, как 19-летний водитель мощного электросамоката сбил трёхлетнего мальчика. Ребёнок получил травмы, сообщили в Следственном комитете по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл 10 августа на улице Сабурова. По данным Госавтоинспекции, около 16:10 молодой человек ехал по тротуару возле дома № 37 и совершил наезд на маленького пешехода.

Как выяснилось, электросамокат Kugoo F3 Pro Max имел мощность 2200 Вт. По своим техническим характеристикам он относится уже не к обычным средствам индивидуальной мобильности, а к категории мопедов. Для управления таким транспортом необходимы водительские права, которых у молодого человека не было.

В отношении водителя составили административный материал, а сам электросамокат отправили на специализированную стоянку.

Следователи узнали о происшествии в ходе мониторинга социальных сетей и организовали проверку. По её итогам возбуждено уголовное дело по статье 268 УК РФ — о нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Обстоятельства случившегося и тяжесть полученных ребёнком травм устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал о другом наезде электросамоката на ребёнка. В Москве водитель на полной скорости сбил девятилетнюю девочку на тротуаре и скрылся с места происшествия. Позднее его нашли и привлекли к ответственности.