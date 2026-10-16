Короткий отдых и долгое лечение: Россиян предупредили об опасности массажа на курортах

Массаж и спа-процедуры на курортах Азии могут закончиться травмами и длительным лечением, предупредила врач общей практики Елена Костькина. По её словам, туристы нередко ориентируются на цену или рекомендации знакомых, забывая проверить квалификацию специалиста.

Особенно насторожить должны обещания мгновенно вправить позвонки с помощью сильного давления. Интенсивное воздействие способно усугубить скрытые проблемы со спиной. При иглоукалывании к рискам относятся инфекции и повреждение нервов.

Боль, отдающая в руку или ногу, покалывание, онемение и снижение чувствительности требуют скорого обращения к врачу. Внезапная слабость в конечности или нарушение походки — повод для экстренной медицинской помощи. Списывать такие симптомы на обычную усталость после процедуры нельзя.

Универсального способа быстро устранить последствия неудачного массажа нет. Лучше отказаться от попыток исправить ситуацию новыми сеансами и бесконтрольного приёма обезболивающих. Перед процедурой стоит уточнить технику, проверить подготовку мастера и сообщить о хронических заболеваниях, отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее 26-летняя россиянка рассказала о длительном лечении после массажа в Таиланде. У неё обнаружили подвывих сустава между шейными позвонками и нарушение кровотока. Девушка связала травму с процедурой.