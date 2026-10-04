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Опубликовано 4 октября, 14:17

Боли и панические атаки: Россиянка уже полгода не может оправиться от массажа в Таиланде

После массажа в Таиланде россиянка потратила 300 тысяч на лечение шеи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

26-летняя россиянка Анастасия столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем после отпуска в Таиланде, где ежедневно ходила на массаж. Как сообщает SHOT, позднее врачи выявили у девушки подвывих сустава между первым и вторым шейными позвонками и нарушение кровотока в сосудах шеи.

Первые симптомы появились после возвращения в Москву в марте. Анастасию начали беспокоить головокружения и сильная усталость, позднее к ним добавились панические атаки. По её словам, состояние ухудшилось настолько, что несколько месяцев она практически не выходила из дома и не могла работать.

Обследование, в том числе КТ и УЗИ сосудов шеи, показало нарушение кровотока. По данным телеграм-канала, врачи также обнаружили подвывих сустава Крювелье, расположенного между первым и вторым шейными позвонками.

Сама девушка предполагает, что травму могла получить во время массажа из-за резкого движения головы или шеи при растяжке. Медицинского заключения, однозначно связывающего обнаруженные нарушения именно с массажем, в опубликованной информации нет.

Сейчас Анастасия проходит реабилитацию. По её словам, лечение уже обошлось примерно в 300 тысяч рублей, а основной курс занял около пяти месяцев. Состояние улучшилось, однако при серьёзных нагрузках головокружения всё ещё возвращаются.

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Ранее Life.ru сообщал, что российского туриста пришлось эвакуировать с горы у храма Ват Тхам Суа в Таиланде. Во время подъёма примерно на 800-й ступени у 40-летнего мужчины закружилась голова, появилась сильная слабость и предобморочное состояние. Самостоятельно спуститься он уже не смог, поэтому спасатели вынесли россиянина на носилках и передали медикам.

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Александра Мышляева
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