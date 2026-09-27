Россиянин не осилил «тигриные» ступени в Таиланде и попал к спасателям

40-летнему россиянину стало плохо во время подъёма к знаменитому Храму Тигровой пещеры Ват Тхам Суа в тайской провинции Краби. Туриста пришлось спускать с горы на носилках, сообщает SHOT.

Россиянина эвакуировали с горы у храма Ват Тхам Суа в Таиланде. Фото © Telegram / SHOT

Мужчина успел добраться примерно до 800-й ступени, когда у него закружилась голова, появилась сильная слабость и предобморочное состояние. Самостоятельно продолжить путь или спуститься он уже не смог.

На помощь туристу поднялись спасатели и полицейские. Россиянина на носилках доставили вниз, передали медикам, а затем отвезли в больницу Краби. По данным канала, сейчас его состояние нормализовалось.

Подъём к верхней площадке Ват Тхам Суа считается серьёзной физической нагрузкой: туристам приходится преодолеть около 1,2 тысячи крутых ступеней. В жаркую погоду маршрут становится ещё тяжелее.

В марте 2026 года на этой лестнице произошли сразу несколько смертельных случаев. 26 марта 68-летний турист из Таиланда потерял сознание после подъёма на вершину и умер, несмотря на попытки реанимации. Через несколько дней возле 1100-й ступени скончался турист из Канады.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии с россиянином во время подъёма к храму в Таиланде. В январе 40-летний турист потерял сознание во время прогулки в гористой местности к храму Тхам Та Пан в провинции Пхангнга. Прибывшие спасатели и медики не смогли его спасти, предварительно причиной смерти называли тепловой удар.