Турист из Хабаровска впал в кому в Таиланде после тяжёлой пневмонии

53-летний турист из Хабаровска оказался в тяжёлом состоянии после болезни во время отдыха в Таиланде. Мужчина находится в коме в одном из госпиталей Паттайи, сообщает Mash.

Александр приехал в Таиланд вместе с женой и двумя детьми. Через несколько дней после начала отпуска у него поднялась высокая температура, появились судороги и галлюцинации. Мужчину доставили в больницу, где, по словам родственников, врачи диагностировали пневмонию. Предварительно, причиной могло стать осложнение после коронавирусной инфекции на фоне вспышки заболевания в стране.

Семья не оформляла туристическую страховку. Жена Александра уже заплатила около 500 тысяч рублей за лечение, однако в госпитале потребовали ещё примерно миллион рублей на случай экстренной помощи и возможной остановки дыхания.

По словам близких, врачи отказываются предоставлять рассрочку, а женщина вынуждена брать кредиты, чтобы продолжать лечение мужа. Состояние мужчины осложняет отсутствие одной почки — 16 лет назад он стал донором для своей дочери.

Ранее в Таиланде сообщали о распространении нового варианта коронавируса Omicron NB.1.8.1. В группе риска по тяжёлому течению заболевания находятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что среди пропавших после схода оползня в Непале оказался 31-летний российский IT-блогер Александр Зимин. Мужчина занимался разработкой приложений, вёл блог о технологиях и много путешествовал, а в Непале побывал не впервые. Турист пересёк границу примерно за час до того, как на опасный участок сошёл поток. После произошедшего Зимин ни с кем на связь не выходил.