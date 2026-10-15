Холод «укорачивает» нам шею осенью и провоцирует боли – ортопед раскрыла причину

Привычка втягивать голову в плечи и сутулиться на холоде может обернуться напряжением в шее, тяжестью между лопатками и головной болью. Причина — в длительной нагрузке на мышцы, а не в том, что мороз «застужает» позвоночник. Об этом Life.ru рассказала врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семенова.

«Попробуйте вспомнить, как вы идёте по улице в стужу или сильный ветер: втягиваете голову, приподнимаете плечи, сутулитесь, стараетесь уменьшить площадь открытого тела и защитить грудь руками. Это естественная защитная реакция на холод», — пояснила специалист.

Если такое положение сохраняется долго, мышцы шеи и плечевого пояса могут переутомляться. В результате появляются скованность, чувство тяжести и болезненность, а у людей, склонных к головным болям напряжения, дополнительный мышечный тонус может способствовать приступу.

Другой осенний фактор — снижение активности. Вместо прогулки люди чаще выбирают транспорт, такси или вечер дома. Особенно заметно это сказывается на тех, кто и без того проводит рабочий день за компьютером.

«Это нормально, что в плохую погоду мы меньше гуляем и дольше сидим в помещении. Однако мышцам всё равно, им нужна регулярная физическая нагрузка», — отметила Семенова.

Гололедица и ранние сумерки действительно делают прогулки менее безопасными, признала врач. Но сокращение активности приводит к тому, что шея и плечевой пояс могут хуже переносить привычные статические нагрузки.

Чтобы уменьшить дискомфорт, специалист советует защищать шею и грудь от ветра, регулярно вставать во время работы и обустроить удобное рабочее место.

«Тепло и комфорт намного круче стильного лука», — подчеркнула собеседница Life.ru.

Движение можно добавить и дома: подойдут упражнения и доступные тренировки. Тем, кто хочет заниматься в группе, Семенова рекомендует присмотреться к танцам. Массаж при отсутствии противопоказаний может стать дополнением, помогающим расслабить напряжённые мышцы, но не заменой регулярной активности.

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