Врач объяснила, почему в медицине не существует «продутой шеи» и чем грозит это состояние

«Продуло шею» — одно из самых частых бытовых объяснений боли и скованности в шейной области, однако в медицине такого диагноза не существует. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

За этим выражением скрывается целый спектр состояний — от относительно безобидного мышечного перенапряжения до заболеваний позвоночника и нервной системы. Чаще всего пациенты описывают цервикальный миозит — асептическое воспаление мышц на фоне переохлаждения, сквозняка или длительного статического напряжения.

Однако не всегда причина боли ограничивается мышцами, предупредила врач в комментарии «Газете.ru». Если к неприятным ощущениям присоединяются онемение, чувство ползания мурашек или слабость в руке, это может указывать на радикулопатию, миелопатию или дегенеративные изменения шейного отдела позвоночника.

Опасность в том, что под привычным «продуло» можно пропустить состояния, требующие медицинского наблюдения. Дополнительный риск создаёт самолечение: интенсивное прогревание и неправильный приём обезболивающих иногда усиливают воспаление.

В первые дни при появлении боли важно снизить нагрузку на шею: избегать резких поворотов головы и длительного сидения в одной позе. Может помочь сухое тепло (шарф или специальный воротник) и местные противовоспалительные средства.

Обратиться к специалисту следует, если боль не уменьшается в течение 2–3 дней, становится сильнее, нарушает сон или сопровождается онемением, слабостью в руках, повышением температуры. В таких случаях может потребоваться МРТ или электронейромиография.

Современный образ жизни с многочасовым пребыванием за компьютером и использованием гаджетов всё чаще приводит к хронической тяжести в шее, прострелам в пояснице и головным болям даже у молодых офисных сотрудников и студентов. Массажист и спа-терапевт в беседе с Life.ru отметил, что организм таких людей будто стареет на несколько десятков лет раньше срока.