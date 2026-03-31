Поза «телефон-ноутбук»: Массажист назвал офисным сотрудникам 5 лучших способов снять боль в шее и спине

Современный образ жизни, связанный с многочасовым пребыванием за компьютером и использованием гаджетов, всё чаще напоминает о себе неприятными симптомами ещё в молодом возрасте. Хроническая тяжесть в шее, прострелы в пояснице и головные боли к вечеру становятся привычным фоном для офисных сотрудников и студентов, которые часами живут в позе «телефон–ноутбук». На практике это выглядит так, будто организм человека постарел на несколько десятков лет раньше. Об этом Life.ru рассказал массажист, спа-терапевт, эстетист-косметист практик-центра Ampermy Антон Кондратюк.

Специфика офисного труда напрямую влияет на тело. Многочасовое сидение в кресле, фиксированная поза перед экраном и малоактивный образ жизни приводят к утрате мышечной эластичности в области шеи и позвоночника. Ухудшается микроциркуляции крови в тканях, возникает чувство скованности и болевые ощущения. Эти сигналы организма о мышечном дисбалансе. Сутулость закладывается ещё в школьные годы, и со временем поза «сгорбившись» воспринимается телом как физиологичная, создавая серьёзную нагрузку на позвоночник. Антон Кондратюк, массажист, спа-терапевт, эстетист-косметист практик-центра Ampermy

Первый шаг к профилактике — грамотное обустройство рабочего места. Верхний край монитора должен находиться строго на линии взгляда, а высота кресла регулироваться так, чтобы позвоночник имел постоянную поддержку. Привычка опускать взгляд вниз провоцирует выдвижение головы вперёд, из-за чего давление на шейные позвонки увеличивается в разы.

При продолжительной работе за компьютером происходит «застой» в области плечевого пояса: плечевые суставы уходят внутрь, грудная клетка сжимается — как результат нагрузка на шейный отдел. Чтобы снять напряжение в плечевом поясе, специалист рекомендует простое движение: выпрямитесь, отведите обе руки за спину и соедините кисти в замок на уровне поясницы, развернув пальцы вниз. На вдохе осторожно сводите локти и лопатки, зафиксируйтесь на пару секунд, затем выдохните.

Для расслабления шейной зоны, где дискомфорт часто вызван привычкой подавать голову вперёд, эксперт предлагает технику, имитирующую естественное вытяжение. Сидя с прямым позвоночником, мысленно потянитесь макушкой вверх. Удерживая это ощущение, на выдохе мягко поверните голову в сторону до лёгкого сопротивления. Оставайтесь в таком положении три дыхательных цикла, затем повторите в другую сторону.

«Тянущие боли в пояснице, возникающие к вечеру, нередко являются следствием выключенных мышц пресса, из-за чего вся нагрузка приходится на поясничную зону. Восстановить баланс можно с помощью дыхательной гимнастики. Положите одну ладонь на живот, вторую на поясницу. На вдохе старайтесь мягко расширить живот так, чтобы лежащая сзади рука ощутила лёгкое движение поясницы наружу. Это сигнал, что глубокие мышцы включились и создают естественный каркас для позвоночника», — добавил собеседник Life.ru.

К концу дня в надплечьях скапливается усталость, которая отдаёт в шею и затылок. Простое движение поможет снять этот зажим: сидя на стуле, поместите кисть правой руки на левое плечо, захватывая область над лопаткой. Левой рукой аккуратно придерживайте правый локоть. На выдохе подтягивайте локоть вверх и в сторону, углубляя растяжение верхнего отдела спины.

Для расслабления поясничного отдела можно применить следующее упражнение: сядьте на край стула, расставив стопы на ширину таза. Плавно наклоните корпус вперёд, опуская живот на бёдра. Руки расслабленно свешиваются вниз, голова и шея не напряжены. В такой позиции позвоночник мягко округляется, и поясница растягивается под действием собственного веса. Задержитесь на 20–30 секунд, затем так же плавно выпрямитесь.

Ранее травматолог-ортопед Анастасия Ваулина предупредила, что сколиоз у детей часто остаётся незамеченным, хотя может приводить к серьёзным последствиям. На ранних стадиях заболевание хорошо поддаётся коррекции, вплоть до полного устранения деформации. Однако при прогрессировании искривления возможности консервативного лечения значительно снижаются, а в тяжёлых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.