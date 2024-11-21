Врач назвала Life.ru фактор, из-за которого осенью и зимой раскалывается голова
Невролог Демьяновская: Зимой голова может болеть из-за перепадов давления
Осенью и зимой головные боли становятся более частыми. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
Снижение светового дня, колебания температуры и перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия у людей с повышенной метеочувствительностью. По словам невролога Екатерины Демьяновской, осенью и зимой головные боли становятся более частыми из-за этого фактора.
Такие изменения нарушают баланс вегетативной нервной системы, что может вызвать головную боль и другие симптомы, такие как боль в области сердца или в суставах. Особенно это касается тех, кто страдает от мигрени или кластерных головных болей.
Прогулки на улице без шапки в прохладную погоду также могут провоцировать головную боль. Из-за холода напрягаются мышцы головы, что может привести к болям. Переохлаждение головы может также способствовать воспалению и нейроинфекциям, поэтому важно носить головной убор, особенно при температуре ниже +5 °C.
Смягчить сезонное ухудшение течения головной боли помогает метеопрофилактика: климатолечение, закаливание, бальнеотерапия. Чтобы уменьшить уже развивающуюся головную боль, можно принять контрастный душ, сделать тёплую ванночку для ног, лечь спать в затемнённом прохладном помещении. При головной боли можно немного размяться — даже лёгкая гимнастика может облегчить самочувствие.
Эксперт также отметила, что в холодное время года воздух в помещениях становится слишком сухим из-за отопления, что может привести к обезвоживанию организма. Важно поддерживать питьевой режим, выпивая не менее 30–40 мл воды на каждый килограмм веса.
Ранее невролог раскрыл, как избавиться от головной боли после пробуждения. По словам специалиста, необходимо отказаться от алкоголя, малоподвижного образа жизни, а также принимать венотоники. Если это остеохондроз, то нужно укреплять мышцы шеи.