Врач назвала Life.ru фактор, из-за которого осенью и зимой раскалывается голова

Снижение светового дня, колебания температуры и перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия у людей с повышенной метеочувствительностью. По словам невролога Екатерины Демьяновской, осенью и зимой головные боли становятся более частыми из-за этого фактора.

Такие изменения нарушают баланс вегетативной нервной системы, что может вызвать головную боль и другие симптомы, такие как боль в области сердца или в суставах. Особенно это касается тех, кто страдает от мигрени или кластерных головных болей.

Прогулки на улице без шапки в прохладную погоду также могут провоцировать головную боль. Из-за холода напрягаются мышцы головы, что может привести к болям. Переохлаждение головы может также способствовать воспалению и нейроинфекциям, поэтому важно носить головной убор, особенно при температуре ниже +5 °C.

Смягчить сезонное ухудшение течения головной боли помогает метеопрофилактика: климатолечение, закаливание, бальнеотерапия. Чтобы уменьшить уже развивающуюся головную боль, можно принять контрастный душ, сделать тёплую ванночку для ног, лечь спать в затемнённом прохладном помещении. При головной боли можно немного размяться — даже лёгкая гимнастика может облегчить самочувствие. Екатерина Демьяновская Невролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»

Эксперт также отметила, что в холодное время года воздух в помещениях становится слишком сухим из-за отопления, что может привести к обезвоживанию организма. Важно поддерживать питьевой режим, выпивая не менее 30–40 мл воды на каждый килограмм веса.