Хоть не просыпайся: Невролог раскрыл, как избавиться от головной боли после пробуждения Невролог Гайфутдинов: Голова после пробуждения болит из-за венозного полнокровия 11 октября, 04:30 Распространённая боль в области затылка может быть вызвана венозным полнокровием. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / perthstagedtosell

Многие россияне после пробуждения сталкиваются с невыносимой головной болью, которая не даёт подняться с кровати и моментально портит настроение. Невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.ru назвал две основные причины появления такой боли и назвал способы борьбы с ней.

По его словам, распространённая боль в области затылка может быть вызвана венозным полнокровием — это состояние развивается, когда человек длительное время находится в горизонтальном положении. Когда мы встаём и начинаем двигаться, венозный отток из полости черепа улучшается, и боль проходит.

Ещё одной причиной может быть слабость мышечного корсета шеи, вызванная дегенеративно-дистрофическими изменениями в шейном отделе позвоночника. Такая боль, как правило, носит односторонний характер и напоминает ломящую зубную боль. Чтобы избежать этих проблем, врач рекомендует укреплять мышцы-разгибатели головы.

«Если ваша проблема связана с затруднением венозного оттока, то необходимо отказаться от алкоголя, малоподвижного образа жизни, а также принимать венотоники. Если это остеохондроз, то я советую вам укреплять мышцы шеи, во время сна использовать ортопедическую подушку, делать массаж, а также посетить невролога», — заключил специалист.

Ранее фармэксперт объяснил, чем опасен ставший популярным российский аналог «Оземпика». По его словам, побочные эффекты могут быть очень тяжёлыми, вплоть до того, что люди могут ослепнуть при бесконтрольном применении этого продукта.

Авторы Андрей Горяничев