«Крепче иммунитет — выше летальность»: Врач пояснил, почему чемпионка Власова не пережила укус клеща Врач Звонков — о клещевом энцефалите: Чем крепче иммунитет, тем выше летальность 9 октября, 14:23 Алёна Власова Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Даже самый крепкий иммунитет не будет играть никакой роли при вирусном энцефалите. Если иммунная система знает, как бороться с инфекцией, то она борется, в противном случае она убьёт себя сама. Об этом в беседе с Life.ru рассказал трансфузиолог, врач неотложной помощи Андрей Звонков, комментируя смерть в Кирове чемпионки Росси по ледолазанию Алёны Власовой.

По мнению доктора, у спортсменки энцефалит, скорее всего, был именно вирусным. Звонков удивился, что девушка вообще поймала его, ведь в средней полосе такого точно нет. Врач призвал быть осторожными с клещами, потому что по умолчанию все они могут быть инфицированы. Если вы снимаете с себя клеща, то незамедлительно нужно принять меры — пройти вакцинацию, а животное дать на опыты в лабораторию, пояснил доктор.

Звонков добавил, что летальность зависит от того, как быстро начать лечиться. Это не характерное заболевание, оно не человеческое. Если не спохватиться вовремя, энцефалит в большинстве случаев — смертельное заболевание. При этом даже если человек спасётся, что его ждёт инвалидность на всю жизнь.

У нас нет специфического лекарства против вирусного энцефалита. Тот факт, что девушка спортсменка и имеет хорошую подготовку и крепкий организм, не играет никакой роли. При такой инфекции, чем крепче иммунитет, тем выше летальность больного. Иммунная система убивает. Здесь всё наоборот, — если иммунитет готов и знает инфекцию, то он победит, а если организм не знает вирус, то иммунная система делает всё, чтобы как можно быстрее себя убить. Для любых спортсменов это характерная ситуация. Андрей Звонков Врач неотложной помощи

Ранее Life.ru рассказывал, что чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла, когда её на даче укусил клещ. На следующий день спортсменка пришла в больницу, где ей сказали, что паразит был заражён. Она три месяца провела под аппаратом ИВЛ в состоянии, близком к коме, после чего скончалась.

Авторы Андрей Горяничев