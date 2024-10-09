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«Крепче иммунитет — выше летальность»: Врач пояснил, почему чемпионка Власова не пережила укус клеща

Врач Звонков — о клещевом энцефалите: Чем крепче иммунитет, тем выше летальность

9 октября, 14:23
Алёна Власова Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Алёна Власова Обложка © VK / Федерация альпинизма России

Даже самый крепкий иммунитет не будет играть никакой роли при вирусном энцефалите. Если иммунная система знает, как бороться с инфекцией, то она борется, в противном случае она убьёт себя сама. Об этом в беседе с Life.ru рассказал трансфузиолог, врач неотложной помощи Андрей Звонков, комментируя смерть в Кирове чемпионки Росси по ледолазанию Алёны Власовой.

По мнению доктора, у спортсменки энцефалит, скорее всего, был именно вирусным. Звонков удивился, что девушка вообще поймала его, ведь в средней полосе такого точно нет. Врач призвал быть осторожными с клещами, потому что по умолчанию все они могут быть инфицированы. Если вы снимаете с себя клеща, то незамедлительно нужно принять меры — пройти вакцинацию, а животное дать на опыты в лабораторию, пояснил доктор.

Звонков добавил, что летальность зависит от того, как быстро начать лечиться. Это не характерное заболевание, оно не человеческое. Если не спохватиться вовремя, энцефалит в большинстве случаев — смертельное заболевание. При этом даже если человек спасётся, что его ждёт инвалидность на всю жизнь.

У нас нет специфического лекарства против вирусного энцефалита. Тот факт, что девушка спортсменка и имеет хорошую подготовку и крепкий организм, не играет никакой роли. При такой инфекции, чем крепче иммунитет, тем выше летальность больного. Иммунная система убивает. Здесь всё наоборот,если иммунитет готов и знает инфекцию, то он победит, а если организм не знает вирус, то иммунная система делает всё, чтобы как можно быстрее себя убить. Для любых спортсменов это характерная ситуация.

Андрей Звонков

Врач неотложной помощи

У нас нет специфического лекарства против вирусного энцефалита. Тот факт, что девушка спортсменка и имеет хорошую подготовку и крепкий организм, не играет никакой роли. При такой инфекции, чем крепче иммунитет, тем выше летальность больного. Иммунная система убивает. Здесь всё наоборот, — если иммунитет готов и знает инфекцию, то он победит, а если организм не знает вирус, то иммунная система делает всё, чтобы как можно быстрее себя убить. Для любых спортсменов это характерная ситуация.
У нас нет специфического лекарства против вирусного энцефалита. Тот факт, что девушка спортсменка и имеет хорошую подготовку и крепкий организм, не играет никакой роли. При такой инфекции, чем крепче иммунитет, тем выше летальность больного. Иммунная система убивает. Здесь всё наоборот, — если иммунитет готов и знает инфекцию, то он победит, а если организм не знает вирус, то иммунная система делает всё, чтобы как можно быстрее себя убить. Для любых спортсменов это характерная ситуация.
Мухи-вампиры и гигантские клещи: мало кто выживет после укуса этих насекомых
Мухи-вампиры и гигантские клещи: мало кто выживет после укуса этих насекомых

Ранее Life.ru рассказывал, что чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова умерла, когда её на даче укусил клещ. На следующий день спортсменка пришла в больницу, где ей сказали, что паразит был заражён. Она три месяца провела под аппаратом ИВЛ в состоянии, близком к коме, после чего скончалась.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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