Боль 13 из 10: Россиян предупредили о болезни, заставляющей биться головой о стену
Невролог Журавская: Кластерные боли вынуждают людей биться головой о стену
Мигрень считается наиболее распространённой причиной головной боли, однако кластерная боль значительно опаснее для человека, предупредила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. По её словам, два этих недуга зачастую путают друг с другом.
Однако мигрень чаще диагностируют у женщин, а кластерную боль — у мужчин, причём в группу риска входят даже молодые люди. Недуг проявляется сильнее, как правило, осенью и весной. При этом интенсивность болевых ощущений превышает все допустимые нормы.
«При кластерной боли интенсивность достигает 10 и даже 13 — настолько невыносимой, что ее нельзя измерить шкалой», — отметила эксперт.
Она добавила, что кластерная боль провоцирует суицидальные мысли. В некоторых случаях человек теряет способность спокойно усидеть на месте и может начать биться головой об стену, лишь бы отвлечься от страданий. Также недуг приводят к изменениям на одной стороне лица: покраснению, расширению или сужению зрачка, заложенности носа, потливости.
Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что сегодня не существует специальных инструментальных или лабораторных методов диагностики кластерной боли, хотя в отдельных случаях может быть назначено МРТ. А для точного диагноза необходимо делать фото или видео пациента во время приступа.
Ранее кардиолог описала 10 нетипичных признаков инфаркта, маскирующихся под другие недуги. Кроме того, психиатр назвала опаснейший синдром депрессии, повышающий риск самого страшного исхода.