Боль 13 из 10: Россиян предупредили о болезни, заставляющей биться головой о стену

Мигрень считается наиболее распространённой причиной головной боли, однако кластерная боль значительно опаснее для человека, предупредила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. По её словам, два этих недуга зачастую путают друг с другом.

Однако мигрень чаще диагностируют у женщин, а кластерную боль — у мужчин, причём в группу риска входят даже молодые люди. Недуг проявляется сильнее, как правило, осенью и весной. При этом интенсивность болевых ощущений превышает все допустимые нормы.

«При кластерной боли интенсивность достигает 10 и даже 13 — настолько невыносимой, что ее нельзя измерить шкалой», — отметила эксперт.

Она добавила, что кластерная боль провоцирует суицидальные мысли. В некоторых случаях человек теряет способность спокойно усидеть на месте и может начать биться головой об стену, лишь бы отвлечься от страданий. Также недуг приводят к изменениям на одной стороне лица: покраснению, расширению или сужению зрачка, заложенности носа, потливости.