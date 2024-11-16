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16 ноября, 13:01

Боль 13 из 10: Россиян предупредили о болезни, заставляющей биться головой о стену

Невролог Журавская: Кластерные боли вынуждают людей биться головой о стену

Мигрень считается наиболее распространённой причиной головной боли, однако кластерная боль значительно опаснее для человека, предупредила врач-невролог и психиатр Анастасия Журавская. По её словам, два этих недуга зачастую путают друг с другом.

Однако мигрень чаще диагностируют у женщин, а кластерную боль — у мужчин, причём в группу риска входят даже молодые люди. Недуг проявляется сильнее, как правило, осенью и весной. При этом интенсивность болевых ощущений превышает все допустимые нормы.

«При кластерной боли интенсивность достигает 10 и даже 13 — настолько невыносимой, что ее нельзя измерить шкалой», — отметила эксперт.

Она добавила, что кластерная боль провоцирует суицидальные мысли. В некоторых случаях человек теряет способность спокойно усидеть на месте и может начать биться головой об стену, лишь бы отвлечься от страданий. Также недуг приводят к изменениям на одной стороне лица: покраснению, расширению или сужению зрачка, заложенности носа, потливости.

Собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня» подчеркнула, что сегодня не существует специальных инструментальных или лабораторных методов диагностики кластерной боли, хотя в отдельных случаях может быть назначено МРТ. А для точного диагноза необходимо делать фото или видео пациента во время приступа.

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Ранее кардиолог описала 10 нетипичных признаков инфаркта, маскирующихся под другие недуги. Кроме того, психиатр назвала опаснейший синдром депрессии, повышающий риск самого страшного исхода.

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Борис Эльфанд
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